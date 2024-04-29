Данные арестованного заместителя Шойгу пропали с сайта Минобороны

Фото: МО РФ

Тимур Иванов

Данные отстраненного от исполнения обязанностей заместителя министра обороны России Тимура Иванова пропали с официального сайта ведомства. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, информация о заместителе министра обороны Сергея Шойгу больше не высвечивается во вкладке, где указаны представители руководства Минобороны. Уточняется, что ранее карточка арестованного Тимура Иванова была доступна на странице с заместителями. Как передает ТАСС, Сергей Шойгу отстранил своего подчиненного.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что замминистра обороны владеет роскошным особняком. По данным канала, дом стоимостью примерно 2 млрд рублей находится в Тверской области. Как передает канал, недвижимость расположена в загородном поселке Панкратово на берегу Волги, она построена в стиле классицизма.

До этого один из учредителей организации «Олимпситистрой» дал обличающие экс-замглавы МО показания по делу о взяточничестве. Согласно версии следствия, Иванов от лица Минобороны предоставлял более выгодные подряды через электронную систему торгов в период с 2018 по 2023 год.

СК России сообщил о задержании Иванова по делу о взятке 23 апреля. Дело завели по ч. 6 ст. 290 УК (о взятке в особо крупном размере). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что главе государства доложили о задержании замглавы Минобороны. По его словам, министр обороны России Сергей Шойгу был поставлен в известность заранее.