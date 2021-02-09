Дана Борисова рассказала, как записывала интимное видео

https://static.news.ru/photo/a80b2ed8-6ad4-11eb-9b57-96000091f725_660.jpg Дана Борисова Фото: danaborisova_official/instagram.com

Актриса Дана Борисова в беседе с NEWS.ru рассказала, как записывала слитое в Сеть интимное видео, на кадрах которого она занимается самоудовлетворением. По рассказу телеведущей, этой видеозаписи около 7-8 лет и записана она была в период активного употребления запрещённых веществ.

Вы думаете я помню, как его записала? Это было 7 лет назад, я была нетрезвая, в активнейшем употреблении. Как я могу помнить этот момент, у меня были провалы в памяти по полтора месяца. Но подтверждаю, что это действительно была я, вот эти шторы зелёные с квартиры на Минской помню. У меня нет стыда и чувства вины, потому что я это проработала давно и отпустила. Я была больным человеком, какие ко мне вопросы? Под действием препаратов и убивают, и делают всё что угодно. Это ещё очень лайтово, то, что я себя поцеловала там, поласкала, могло бы быть в сто раз хуже, — рассказывает Борисова.



При этом телеведущая подчёркивает, что не боится хакерских атак и возможных сливов других эротических фото и видео, так как спокойно относится ко всему происходящему.

Я симпатичная девушка, вполне вероятно, что когда я с кем-то встречалась, то могла делать какие-то фотки без лифчика. Но я вас уверяю, что каждая вторая девушка делает такие фотографии и отправляет. Два месяца назад у меня была хакерская атака, взломали мессенджеры, но это видео тогда не было там. Видимо слив его — дело моих бывших коллег. Но я вообще не парюсь, спокойно к этому отношусь, — заявила Борисова.



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