«Дальновидная правота»: Пушилин напомнил о мюнхенской речи Путина Пушилин: тезисы мюнхенской речи Путина подтвердили его «дальновидную правоту»

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Денис Пушилин

17 лет прошло с резонансной речи президента России Владимира Путина, озвученной им на Мюнхенской конференции в 2007 году, напомнил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Он отметил, что тогда глава России впервые прямо заявил мировому сообществу о необходимости глубинных изменений, и привел заявление российского лидера в тезисах.

Сегодня минуло ровно 17 лет с момента резонансной речи нашего президента. И прошедшие годы показали, что ее ключевые тезисы подтвердили дальновидную правоту российского лидера и сегодня звучат еще более актуально, — написал Пушилин.

Пушилин назвал мюнхенскую речь Путина отправной точкой для внешнеполитических изменений. Так, Россия стала уделять больше внимания своим национальным интересам и суверенитету и стремиться к выстраиванию принципиально новых взаимоотношений — на основе равенства и уважения, отметил он.

Глава ДНР напомнил, что уже тогда Путин призвал Запад отказаться от колониальной риторики, а также выразил готовность России к взаимоуважительному диалогу в вопросе формирования нового мироустройства. Но в ответ Запад вновь продемонстрировал собственную исключительность и превосходство, заявил Пушилин.

Пушилин ранее заявил, что интерес к мнению президента России Владимира Путина в мире необычайно высок, так как он является первоисточником правды. Он отметил, что высокий уровень заинтересованности «со всей очевидностью» показало интервью российского лидера американскому журналисту Такеру Карлсону.