Дальний Восток могут превратить в полигон для климатических проектов

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Ростуризм разработал стратегию круизного туризма. Её планируется внести на утверждение правительства уже в самое ближайшее время. Об этом в рамках Восточного экономического форуме рассказала глава ведомства Зарина Догузова. Её слова приводит ТАСС.

По словам Догузовой, стратегия уже согласована почти со всеми федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ). Остаются буквально несколько ФОИВов. Сразу после этого внесём документ в правительство на утверждение. Соответственно, после этого...