Дальний Восток могут превратить в полигон для климатических проектов

Дальний Восток может превратиться в полигон для климатических проектов. В настоящее время обсуждаются параметры свободной экологической зоны в ДФО. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунов, его слова приводит РИА Новости.
По мнению Чекунова, регион может
Мы в министерстве ведём работу, формируем пакет предложений, и думаем, что в течение ближайших месяцев будем выходить с инициативой, обсуждать параметры свободной экологической зоны «экопорт Дальний Восток». Дальний Восток может стать полигоном для климатических проектов... для создания «экогородов», — сказал министр.
Ранее министр труда Антон Котяков заявил, что рынок труда в РФ в целом вернулся на допандемический уровень.
Ранее глава Минприроды Александр Козлов заявил, что откладывать реформу расширенной ответственности производителя за утилизацию своих товаров нельзя. По его словам, в 20 регионах страны заканчивается ёмкость свалок. Козлов заявил, что к 2030 году нужно в два раза снизить полигонное захоронение. При этом в стране много несанкционированных свалок, и сколько там всего хранится, неизвестно.