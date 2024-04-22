«Дайте грошей!»: военкор объяснил признание Киевом превосходства РЭБ РФ Коц: на Украине выстроилась очередь за еще не согласованной помощью США

Фото: МО РФ

РЭБ «Красуха»

Признания Киевом российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) лучшими в мире преследуют вполне определенные цели, пишет в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его словам, за американской помощью, которую еще не до конца согласовали в Вашингтоне, на Украине уже выстраиваются в очередь. В то же время он напомнил, что российская школа РЭБ действительно является одной из лучших в мире еще со времен Советского Союза.

Подобные «заплачки» озвучиваются в СМИ со вполне определенными целями: «Дайте грошей!» Американскую финансовую помощь еще не согласовали сенат и Байден, а в Незалежной уже выстраиваются в очередь, — пишет журналист.

Ранее руководитель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская заявила, что большинство переданных Киеву западных систем оказались неэффективны из-за российских средств РЭБ. По ее словам, у России одна из лучших систем радиоэлектронной борьбы в мире.

20 апреля палата представителей Конгресса США одобрила законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Также американские парламентарии проголосовали за документы о конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву и введении дополнительных санкций в отношении Китая.