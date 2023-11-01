Дайте «Балтику»: нужно ли нам возвращать Западу его бизнес в России

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Сотрудник на производстве в цехе розлива в пивоваренной компании Балтика“

Западные компании внезапно обиделись на Россию из-за наших контрсанкций. Новый глава датской компании Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен сказал, что власти РФ якобы украли бизнес его фирмы. Организация хотела продать пивоваренный завод «Балтика» в июне 2023-го, но сделка сорвалась. Тогда президент России Владимир Путин передал предприятие во временное управление Росимущества (то есть формально им все еще владеет Carlsberg, хотя на это никто не хочет обращать внимание). Андерсен добавил, что после этого Carlsberg не ведет бизнес с партнерами в РФ и не будет заключать сделку с Кремлем. Что же это получается — ущемляющие ущемились?

Хочется спросить у Андерсена и всего коллективного Запада, который он представляет: а вас ничего не смущает? То есть арестовывать $300 млрд российских золотовалютных резервов (ЗВР), блокировать счета и имущество граждан России в Европе, конфисковывать машины и одежду на таможне Брюсселю можно, а Москве — нет?

Когда Кремль отвечает зеркально и даже немного мягче, ущемляющие вдруг начинают жаловаться на то, что с ними «поступают несправедливо». Топают ножкой и кричат, что не будут больше вести бизнес с Россией.

Фото: IMAGO/Francis Dean/Dean Pictures/Global Look Press

Не хотите с нами работать — ваше право. Но кто от этого больше теряет?

После ухода брендов одежды Zara, Bershka и других, жители РФ начали активно покупать товары у отечественных компаний. Резко выросла популярность российских Zarina, Befree, Sela и Love Rebuplic. Когда ушел «Макдональдс», его бизнес выкупил бизнесмен Александр Говор и открыл «Вкусно — и точка». А покинувший Россию Starbucks приобрел рэпер Тимати, ресторатор Антон Пинский и холдинг «Синдика». Фирма переименовалась в Stars Coffee и приносит бизнесменам хорошую прибыль.

Это говорит о том, что россияне с радостью покупают товары у отечественных компаний. Более того, они довольны качеством «импортозамещенной продукции». Поскольку некоторые товары оказались даже лучше, чем западные, россиянам стало неважно, как называется бренд.

Почему Запад злится

Не исключено, что Андерсена заставили сделать это заявление западные политики. Так они пытаются надавить на руководство РФ через СМИ. Европу раздражает то, что она хотела насолить России и заставить ее жителей взбунтоваться. Но получилось совсем наоборот — никто не обратил на уход компаний внимание.

Через некоторое время европейский бизнес попытался вернуться на наш рынок под новыми брендами и был глубоко разочарован. Оказывается, в РФ западные компании никому не нужны. Все годы, на протяжении которых европейские компании пытались захватить российский рынок, были пущены коту под хвост одним глупым решением — уходом после 24 февраля.

Под новыми именами открылись СИН (Sinsay), Re (Reserved), Хс (House) и другие западные компании. Вот только теперь людям уже не хочется покупать товары у фирм, которые под давлением своих властей пафосно покидали рынок РФ.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Закрытый магазин одежды Reserved

Причин нелюбви к западным брендам несколько. Во-первых, вещи в вернувшихся магазинах порой стоят дороже, чем у полюбившихся за месяцы их отсутствия отечественных брендов. Во-вторых, у части покупателей родственники служат в зоне СВО, поэтому носить вещи «вражеских» брендов они не хотят.

Остается констатировать печальный для Запада факт: их компании потеряли российский рынок. Пока они отсутствовали, бренды из РФ застолбили свободные ниши и надежно закрепились на своих местах. Вытеснить их западные компании уже не смогут никогда. Разве что огромным демпингом и продажей вещей себе в убыток.

Мы еще ничего не начинали

Если глава Carlsberg решил высказаться столь резко в адрес России, то, видимо, Запад действительно задели ответные санкции РФ. Политики США и ЕС думали, что «культура отмены» работает только в одну сторону. Что они будут вводить против РФ санкции, гнобить ее бизнес и граждан на своей территории, а Москва будет покорно смотреть и бездействовать. Как бы не так! В эту игру можно играть вдвоем.

Передача западных компаний во временное управление Росимущества — это лишь цветочки по сравнению с тем, что мы можем сделать, если Запад не закончит санкционную войну или украдет наши ЗВР. РФ может приватизировать все имущество европейских и американских фирм и передать его в управление бизнесменам. Не компенсировав прежним владельцам ни копейки. Это будет серьезным экономическим ударом по США и ЕС: имущество западных компаний в РФ тоже исчисляется сотнями миллиардов долларов.

Фото: Soeren Bidstrup/EPA/TASS Джейкоб Аруп-Андерсен

Возможность ответить зеркально — главный козырь России, который мешает Западу украсть отечественные ЗВР. Ведь, потеряв имущество в РФ, крупный бизнес ЕС разорвет своих политиков на кусочки.

Андерсену и другим западным бизнесменам не советуем оскорблять Россию. Их топанье ногами и истерики не помогут. Если хотят вернуть свой бизнес, то пусть записываются на прием к главам тех государств, в которых живут, и требуют разморозить российские ЗВР, снять другие санкции. Если России пойдут навстречу, то мы тоже сжалимся и вернем компаниям ЕС их имущество. А пока будем охлаждать пыл Запада, используя закон бумеранга.

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