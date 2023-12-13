«Дадут ли денег?»: военкор объяснил, чем закончился визит Зеленского в США Военкор Руденко: Украине не дадут денег даже после визита Зеленского в США

Фото: Adam Schultz/White House/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский посетил США, где выступил перед сенаторами и встретился с американским коллегой Джо Байденом, однако этот визит не поможет ему добиться дополнительного финансирования, заявил военкор Андрей Руденко в Telegram-канале. По его словам, Киев и Вашингтон будут делать вид, что все идет по плану, однако в действительности США уже поменяли риторику и теперь планируют поддерживать ВСУ лишь столько, «сколько смогут».

Зеленский слетал в США, где выступил перед сенаторами и встретился с Байденом. Дадут ли ему денег? Нет. Мог ли он (объективно) повлиять на ситуацию? Тоже нет. Разумеется, и Киев, и Вашингтон пытаются делать вид, что все так и задумано. Байден подкинул Зеленскому на карманные расходы 200 млн, но их дали бы и так, это последние куски старого бюджета, который закончится вместе с 2023 годом, — написал Руденко.

Уже через несколько месяцев Байдену придется идти на выборы с минимальными шансами. Однако ему необязательно планировать свою карьеру на 10 лет вперед, добавил военкор. По его словам, американский президент понимает, что с созданными им проблемами придется бороться его преемникам.

Американские политики загнали себя в тупик. И, конечно, это не может не радовать. Режим Зеленского больше не получит денег, а это единственное, что удерживает его во власти, — заключил военкор.

Ранее Зеленский также посетил Норвегию. Политик прибыл в страну с неожиданным визитом с целью обсудить дальнейшую поддержку Киева.