Дачникам напомнили о «мусорных» штрафах

Владельцы или пользователи земельных участков обязаны не допускать скапливания на своей территории мусора и бытовых отходов. Такое требование содержит российское законодательство. Об этом напомнил в интервью агентству ПРАЙМ юрист Сергей Савельев.

По словам Савельева, земля должна использоваться по назначению, а не как свалка. В противном случае это грозит загрязнением территории. За невыполнение данной обязанности дачники могут быть привлечены к административной ответственности по части 4 статьи 8.8 КоАП, в результате чего их ждёт штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей.

В случае, если образовавшаяся на дачном участке свалка привела к порче земли, владельца могут оштрафовать на 3–5 тысяч рублей.

При этом юрист напомнил, что правила противопожарной безопасности регламентируют порядок сжигания мусора на участке. Нарушителям регламента грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей.

Ранее стало известно что обычный житель России ежегодно выбрасывает 400 килограммов отходов. А всего ежегодно люди выбрасывают более 200 млрд пластиковых бутылок, 58 млрд одноразовых стаканчиков и едва ли не пять трлн пакетов.