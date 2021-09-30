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Дачникам напомнили о «мусорных» штрафах

05:20, 01 октября 2021
Дачникам напомнили о «мусорных» штрафах Фото: Flickr.com
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Владельцы или пользователи земельных участков обязаны не допускать скапливания на своей территории мусора и бытовых отходов. Такое требование содержит российское законодательство. Об этом напомнил в интервью агентству ПРАЙМ юрист Сергей Савельев.

По словам Савельева, земля должна использоваться по назначению, а не как свалка. В противном случае это грозит загрязнением территории. За невыполнение данной обязанности дачники могут быть привлечены к административной ответственности по части 4 статьи 8.8 КоАП, в результате чего их ждёт штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей.

В случае, если образовавшаяся на дачном участке свалка привела к порче земли, владельца могут оштрафовать на 3–5 тысяч рублей.

При этом юрист напомнил, что правила противопожарной безопасности регламентируют порядок сжигания мусора на участке. Нарушителям регламента грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей.

Ранее стало известно что обычный житель России ежегодно выбрасывает 400 килограммов отходов. А всего ежегодно люди выбрасывают более 200 млрд пластиковых бутылок, 58 млрд одноразовых стаканчиков и едва ли не пять трлн пакетов.

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