Дачникам напомнили о «мусорных» штрафах

Владельцы или пользователи земельных участков обязаны не допускать скапливания на своей территории мусора и бытовых отходов. Такое требование содержит российское законодательство. Об этом напомнил в интервью агентству ПРАЙМ юрист Сергей Савельев.
По словам Савельева, земля должна
В случае, если образовавшаяся на дачном участке свалка привела к порче земли, владельца могут оштрафовать на 3–5 тысяч рублей.
При этом юрист напомнил, что правила противопожарной безопасности регламентируют порядок сжигания мусора на участке. Нарушителям регламента грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей.
Ранее стало известно что обычный житель России ежегодно выбрасывает 400 килограммов отходов. А всего ежегодно люди выбрасывают более 200 млрд пластиковых бутылок, 58 млрд одноразовых стаканчиков и едва ли не пять трлн пакетов.