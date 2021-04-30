«Дача — это борьба»: американец попробовал русский отдых «на вкус»

https://static.news.ru/photo/5b20fdc8-aae4-11eb-8f8b-96000091f725_660.jpg Фото: RUSSIA BEYOND / youtube

Сауны, барбекю, садоводство и множество комаров — с таким отдыхом на таинственной русской даче пришлось столкнуться американцу по имени Тим.

Редакция издания Russia Beyong отправила его узнать, что на самом деле происходит в России на майских праздниках.

В этой серии Тим совершает короткую поездку за город, чтобы показать вам, как россияне часто проводят выходные — на даче, — сказано в описании видео.

Издание запустило серию передач о РФ под названием «Россия: советы, хитрости и путешествия».

Бедному американцу пришлось колоть дрова, стричь траву на участке, набирать воду из колодца за пределами участка. Также он успел порыбачить, попить чай из самовара и, конечно, поесть шашлыков.

Россияне, которые посмотрели ролик, принялись активно обсуждать увиденное. Они отметили, что авторы показали «самый лайтовый» вариант отдыха.

Это ты ещё не показал самое главное. Обычно, если у твоих родственников есть дача, то тебя припахивают сажать или копать картошку, выращивать огурцы, помидоры, собирать малину, смородину или другие ягоды. Ты должен в детстве и юности обязательно побыть рабом на даче, иначе не поймёшь жизни, — написал пользователь.

Другой заметил, что в России, чем труднее жить, тем интереснее. Что касается дачи, то для русских — «это не отдых, это борьба!».

Американцы, которые посмотрели видео, массово признавались в любви к России и отмечали, что это действительно «клёвый активный отдых». Многие хотели бы посетить РФ, но признались, что никогда в жизни не смогли бы выучить русский язык.

Правда, узнать, каково это побывать на русской даче, у американцев в ближайшее время не получится. Как писал NEWS.ru, украинский политолог Андрей Головачев считает, что Россия и США дошли до презрительного отношения друг к другу: между странами началась полномасштабная холодная война. Он добавил, что фактический разрыв дипломатических отношений между странами означает, что «железный занавес опустился».