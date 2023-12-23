Цыпкин об СВО, Зима о «Пацане», метеоролог об аномалиях: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости

Лев Зулькарнаев и Александр Цыпкин

Драматург Александр Цыпкин вновь высказался по поводу украинского конфликта, исполнивший роль бандита Зимы Лев Зулькарнаев рассказал, как «гигиенично» вживался в образ, синоптик Анатолий Цыганков предупредил о грядущих погодных аномалиях в России — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Что режиссер Александр Цыпкин сказал об СВО

Среди российских солдат, которые сражаются в зоне спецоперации на Украине, могут быть друзья любого гражданина России, считает писатель и драматург Александр Цыпкин. Поэтому «кричать им в спину, что они неправы, — это странно». В беседе с NEWS.ru писатель подчеркнул, что разбираться можно будет только после того, как СВО завершится.

«Я с первого дня СВО хочу, чтобы мы нашли решение, которое учитывало бы интересы России и Украины, но пока это решение не находится. Мы готовы к переговорам, а с их стороны нет готовности», — считает автор бестселлера «Женщины непреклонного возраста».

В феврале 2022 года Цыпкин выступил против СВО, назвав спецоперацию «ошибкой, которая может привести к тотальной катастрофе».

«Признавать независимость спорных территорий — одно. Бомбить — другое», — говорил писатель.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Цыпкин

Впоследствии он изменил свое мнение. По словам Цыпкина, на него повлияли действия Запада, который попытался «сделать изгоем целый народ [России]». Цыпкин подчеркивал, что постарался «найти разумное зерно» в позициях всех сторон, и объяснял критику, которая последовала в его адрес, «стремлением людей удержаться в черно-белой картинке». Писатель также подчеркивал, что в интервью на российском ТВ «высказывал все, что думал, и не столкнулся с какой-то особенной критикой».

Вместе с тем в январе 2023 года в интервью YouTube-каналу Tatarka FM Цыпкин признавал, что сейчас российское общество переживает раскол. Текущий военный конфликт он считает следствием распада СССР. Развал Союза он считает трагедией, но отмечает закономерность произошедшего — репрессивная политика не давала развиваться экономике и людям. Теперь он ждет, какие действия будет использовать власть в текущей ситуации внутреннего политического напряжения.

«Мы должны научиться жить, сохраняя страну, но и сохраняя людей, которые имеют разные точки зрения», — говорил Цыпкин в интервью.

Сейчас писатель кроме основной работы в киноиндустрии ведет передачу «Цыпкин, ты достал» на московском радио. В одном из недавних эфиров он назвал сериал режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» блестящей работой. Драматург подчеркнул, что картина стала настолько успешной благодаря сценарию, который «продуман до мелочей». В результате люди в возрасте 40–50 лет, которые пережили показанные события, поверили в картинку на экране и «перенеслись в 90-е», а молодежь увидела «нечто удивительное и интересное».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Цыпкин

Как актер Лев Зулькарнаев вживался в роль бандита в «Слове пацана»

Актер Лев Зулькарнаев, сыгравший одну из главных ролей в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказал, что примерить на себя образ бандита Зимы было не очень просто. Однако, по словам исполнителя, в результате персонаж благодаря ему даже изменился.

«Я даже ни разу не Зима. Тот герой, который был в сценарии изначально, за время съемок несколько видоизменился благодаря мне. В настоящем кино, когда актер встречается с ролью, он наделяет ее новыми качествами. <...> На съемочной площадке сталкиваются роль и биология живого человека. И вот она наделяет персонаж тем, чего не было в сценарии», — подчеркнул артист.

В то же время, как отметил Зулькарнаев, сам герой не смог оказать на него заметного влияния. По словам актера, это произошло потому, что он старается соблюдать определенную «гигиену» при работе с персонажами. Своей главной задачей исполнитель назвал реализацию образа, после которой можно «приехать домой и лечь спать».

Также он признался, что считает себя разноплановым актером, поэтому не боится, что к нему прилипнет амплуа бандита. Зулькарнаев добавил, что этого не произойдет, если он останется верным себе и продолжит заниматься любимым делом, играя разные роли.

Зима — один из персонажей сериала, чей образ списали с Вахита Зималетдинова, являвшегося членом группировки «Универсам». Он был застрелен в подъезде собственного дома 7 октября 1995 года.

Фото: Пресс-служба WINK Лев Зулькарнаев

Психолог Елена Митягина в разговоре с NEWS.ru отмечала, что дети не станут похожи на героев сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», если в подростковом возрасте найти альтернативный выход для их энергии. Она пояснила, что родители упускают ребенка еще до переходного возраста — в 7–9 лет, когда потребность во внимании взрослых не так заметна.

«До 10 лет ребенок слышит родителя и считает его мнение авторитетным, но как только наступает период пубертата, каждое слово родителя воспринимается в штыки. Поэтому если вы хотите заложить в ребенка то, что курение и алкоголь вредны для здоровья, что плохие парни — это не круто, то делать это нужно регулярно с возраста шести лет, причем тут лучше прям с картинками и страшными историями о том, какие у этого бывают страшные последствия», — добавила Митягина.

Ранее 15-летний актер Леон Кемстач, исполнивший главную роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», удостоился премии Fashion TV. Церемония проходила в Москве, награда была вручена в номинации «Актерский прорыв года».

Какие погодные аномалии ждут российские регионы

В большинстве регионов России с 25 по 31 декабря ожидается аномалия: температурный фон будет выше климатической нормы, заявил NEWS.ru начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра Анатолий Цыганков. По его словам, в Сибири столбики термометров на следующей неделе будут показывать значения на восемь градусов выше многолетних значений, а на Урале и в Поволжье — на четыре.

«Температура выше нормы ожидается на большей части территории России. В Сибири она превысит многолетние значения примерно на восемь градусов, на Урале и в Поволжье — на четыре градуса», — сообщил Цыганков.

По его словам, на следующей неделе температура в Московском регионе установится около −4 градусов. В других регионах, добавил он, она будет колебаться от −4 до −12 градусов. Более морозно будет в Якутии: там ожидается 35–40 градусов ниже нуля. Синоптик уточнил, что эти значения выше нормы для Якутии. На юге России при этом будут плюсовые температуры — до 8 градусов выше нуля, что тоже является положительной аномалией.

Фото: Евгений Резник/РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупреждал, что в европейской части России до середины следующей недели будет стоять пасмурная погода. По его словам, отсутствию солнца будет способствовать циклон, который надвигается со стороны Норвежского моря и несет оттепель с сильными осадками.

Синоптик напомнил, что в эти дни продолжается зимнее солнцестояние с минимальным световым днем, когда солнце в Северном полушарии наиболее низко поднимается над горизонтом. А преобладающая циклоническая циркуляция будет способствовать установлению облачной погоды с низкими облаками и хмурым небом.

«Световой день и так короткий по астрономическим причинам, всего семь часов от восхода до захода солнца, а тут еще и облака. Поэтому жители европейской части России не увидят солнышка до середины следующей недели. Тут ничего не сделаешь», — объяснил Вильфанд.

Ранее ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что на Новый год температура в Москве вернется к климатической норме. Но точный прогноз, по его словам, сделать пока трудно. Кроме того, Леус предположил, что в новогоднюю ночь в столице будет идти снег.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В связи с неблагоприятными метеоусловиями 23 декабря 19 самолетов, летевших в Сочи, ушли на запасные аэродромы, сообщала пресс-служба аэропорта курортного города. Отмечается, что в городе боковой ветер и обильные осадки. Также в воздушной гавани предупредили, что будут задержаны вылеты по другим рейсам, которые запланированы для приземлившихся на запасных аэродромах лайнеров.

«В настоящее время командирами 19 воздушных судов были приняты решения уйти на запасные аэродромы с целью обеспечения безопасности пассажиров во время полетов», — сказали в пресс-службе.

Вместе с тем зимние пляжи Сочи закрыты из-за шторма, в санаториях, гостиницах, на социальных объектах организовано дежурство для предотвращения подтоплений. Об этом в Telegram сообщил мэр города Алексей Копайгородский. Для утилизации последствий непогоды в комплексе ЖКХ готовы задействовать свыше 630 человек и 200 единиц техники.

«Зимние пляжи на время шторма закрыты. В горном кластере снег, доступ транспорта без зимней резины ограничен, горнолыжные трассы работают по фактической погоде», — написал Копайгородский.

Читайте также:

Аномальные морозы или лужи? Погода в Москве и Петербурге на Новый год

«Слово пацана» и «Реальные пацаны» породнились: как это возможно

Как живет Александр Цыпкин: отношение к СВО и «Слову пацана», развод