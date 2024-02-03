Cтудент угрожал въехать в здание Щелковского колледжа на авто с бомбой SHOT: силовики задержали студента, угрожавшего взорвать Щелковский колледж

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Подмосковье сотрудники правоохранительных органов задержали 18-летнего студента, который угрожал въехать в здание Щелковского колледжа на автомобиле со взрывчаткой. Юноша из Фрязино, который учится на строителя, написал в одном из чатов, что хочет напасть на учебное заведение.

По информации SHOT, молодой человек заявил на допросе, что не хотел никого убивать. По его словам, такими сообщениями он снимает стресс, который периодически возникает у него на фоне однообразия в жизни. Канал отмечает, что сначала юноша писал об угрозах взорвать колледж своему другу, но тот его заблокировал. Впоследствии студент начал искать чаты, чтобы запугивать других людей, пишет SHOT. Он придумывал истории о приобретении оружия и гранат, хотя на самом деле это была ложная информация, отмечает канал.

Ранее стало известно, что пассажир рейса в Москву угрожал взорвать самолет, если бортпроводники не принесут ему водки. Любителем крепкого алкоголя оказался 39-летний хоккеист команды ЛХЛ «Монетка» из Екатеринбурга Андрей Сидякин.

Во время полета он вел себя вызывающе и приставал к бортпроводникам с требованием подать ему водки. Мужчина пригрозил членам экипажа взрывным устройством и попытался открыть дверь воздушного судна.