https://static.news.ru/photo/c8dd0564-5f59-11ea-a201-fa163e074e61_660.jpg Продажа цветов на Рижском рынке перед 8 марта Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наибольшее скопление автомобилей прогнозируется на дорогах, ведущих к Киевскому и Рижскому цветочным рынкам.

Центр организации дорожного движения рекомендует москвичам в последний рабочий день перед «длинными» выходными пользоваться общественным транспортом и покупать подарки заранее, а уезжать на автомобиле из города, при необходимости, после 20:00 пятницы.

В сам Международный женский день и 7 марта пробок в Москве не ожидается.

Как писал NEWS.ru ранее, сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения провели опрос, в результате которого выяснилось, что большинство мужчин в России собираются подарить своим дамам цветы на 8 Марта. Также в праздничный день многие собираются преподнести представительницам прекрасного пола парфюмерию, косметику и бижутерию.