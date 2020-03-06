Наибольшее скопление автомобилей прогнозируется на дорогах, ведущих к Киевскому и Рижскому цветочным рынкам.
Центр организации дорожного движения
В сам Международный женский день и 7 марта пробок в Москве не ожидается.
Как писал NEWS.ru ранее, сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения провели опрос, в результате которого выяснилось, что большинство мужчин в России собираются подарить своим дамам цветы на 8 Марта. Также в праздничный день многие собираются преподнести представительницам прекрасного пола парфюмерию, косметику и бижутерию.
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