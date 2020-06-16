Роспотребнадзор: циркуляция коронавируса в России снизилась до минимума

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Распространение коронавирусной инфекции в России находится на минимальном уровне. Об этом сообщила замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, циркуляция вируса не превышает 1%, а страна находится на низшей точке заболеваемости.

Отмечаем ещё одну положительную тенденцию — растёт иммунная прослойка населения, она составляет 17-20%, — приводит слова Горелова портал стопкоронавирус.рф.

Специалист отметил, что инфекцию относят к числу сезонных, а летом традиционно отмечается снижение эпидемической напряжённости.

По данным на 16 июня, в России официально зарегистрировано около 545,5 тысячи случаев заражения. Наша страна занимает третью строчку по количеству заболевших в мире после США и Бразилии. При этом смертность остаётся одной из наиболее низких: скончались почти 7,3 тысячи пациентов, в то время как более 294,3 тысячи выздоровели.

В целом в мире уже более 8 млн случаев инфицирования, свыше 436 тысяч умерли, более 3,8 млн исцелились.

Как писал NEWS.ru, коэффициент распространения коронавирусной инфекции также снизился и составляет не более единицы во всех регионах России с наибольшим числом подтверждённых случаев заражения. Таковых в стране сейчас десять.