Циклон «Ольга» завалит снегом Москву: что известно о погоде 7 февраля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К полудню 7 февраля циклон «Ольга» накроет столицу снегом, ожидается до четверти месячной нормы осадков. Что известно о погоде на сегодня, каких катаклизмов ждать москвичам и жителям Санкт-Петербурга?

Какая погода будет в Москве 7 февраля

В Москву 7 февраля пришел мощный североатлантический циклон «Ольга». По данным синоптиков, вихрь будет бушевать в центральной части России.

«В Москву возвращаются морозы. <...> В мегаполисе –4, сильный снег, выпадет более 15% от месячной нормы осадков. <...> Сегодня основной удар стихии примут на себя центральные и западные области страны», — следует из данных погодного центра «Фобос».

В четверг, пятницу и субботу температура днем опустится до минус 9–11 градусов. Ночью воздух остынет до –20 градусов.

Специалист «Фобоса» Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что «Ольга» поставит рекорды осадков. По его словам, может быть побит погодный рекорд этого дня 29-летней давности, когда в 1995 году в осадкомеры попало 9,5 миллиметра.

Близким к рекорду ожидается и атмосферное давление: оно, по словам метеоролога, «рухнет на самое барическое дно» — до 717 мм рт. ст.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также отмечает, что 7 февраля метель накроет столицу.

«Снегопад будет длиться примерно шесть — восемь часов, и за это время выпадет 7–10 миллиметров осадков, что соответствует 25% от месячной нормы», — сказал он.

Также ожидаются порывы ветра до 15–17 метров в секунду, из-за чего, полагает Вильфанд, прогнозируется сильная метель.

В ночь на среду температура снизится до минус 8–10 градусов, по области — до –12 градусов. Давление будет низким — около 725 мм ртутного столба.

Вильфанд отметил, что 8 февраля температура начнет понижаться еще сильнее, ожидается небольшой снег.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 7 февраля

Синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале отмечает, что Северную столицу ожидают морозы и небольшой снег.

«Сегодня Северную столицу свои краем заденет активный циклонический вихрь, врывающийся в центр Европейской России. В такой ситуации в регионе ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями и холодная погода. Пройдёт небольшой снег, а температурные показатели будут на 7–8 градусов ниже климатической нормы этого дня», — пишет Леус.

По его данным, температура воздуха составит от –10 до –12 градусов, в Ленобласти ожидается от –9 до –14 градусов. Ветер северо-восточный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 746 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг не ожидается существенных осадков и минус 12–14 градусов.

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