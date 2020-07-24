ЦИК заявила о расширении эксперимента по электронному голосованию

https://static.news.ru/photo/941b92a2-cda2-11ea-9a1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В единый день голосования, который в 2020 году назначен на 13 сентября, жители ещё двух регионов могут получить возможность проголосовать в онлайн-формате и присоединиться к эксперименту, в котором уже приняли участие Москва и Нижегородская область. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

По её словам, ЦИК сейчас обсуждает данную возможность.

В понедельник, скорее всего, мы будем этот вопрос обсуждать, мы продолжаем эксперимент по электронному дистанционному голосованию. Мы два региона наметили, если все пойдет так, как мы считаем нужным, если Минкомсвязи вместе с «Ростелекомом» нам докажут, что все готово, тоже будем проводить,— цитирует Памфилову РИА Новости.

При этом глава избиркома не назвала регионы, которые признают готовыми к участию в эксперименте, однако комиссия, по её словам, уже наметила кандидатов.

Впервые онлайн-голосование было использовано на выборах депутатов Мосгордумы в сентябре 2019 года. Затем практику распространили на голосование по поправкам в Конституцию. Тогда дистанционно могли отдать голос жители Москвы и Нижегородской области.

При этом, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения и Центра политической конъюнктуры, 30% россиян на следующих выборах готовы голосовать с помощью Интернета. Однако у этой инициативы есть противники. Против онлайн-голосования выступают те, кто боится утечки информации и фальсификаций при подсчёте голосов.

При этом Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила закон с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.

Как писал NEWS.ru, ЦИК утвердит порядок досрочного голосования на выборах 13 сентября.