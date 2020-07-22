ЦИК утвердит порядок досрочного голосования на выборах 13 сентября

https://static.news.ru/photo/7bb95b80-ccb8-11ea-a08e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центризбирком РФ 24 июля планирует утвердить порядок досрочного голосования при проведении выборов в единый день голосования 13 сентября.

В повестке заседания ЦИК первым пунктом стоит вопрос о порядке досрочного голосования избирателей, участников референдума с применением дополнительных форм организации голосования при проведении выборов и референдумов в единый день голосования 13 сентября. Основным докладчиком заявлена председатель ЦИК Элла Памфилова, — сообщает ТАСС.

Кроме того, на этом заседании планируется утвердить порядок дистанционного электронного голосования на выборах 13 сентября. По этой теме будет докладывать зампред ЦИК Николай Булаев.

Как писал NEWS.ru, ЦИК удалила со своей страницы в Twitter размещённый ранее опрос о многодневном голосовании. Подавляющее большинство его участников высказалось против. У пользователей спросили: «Считаете ли вы удобной практику голосования в течение нескольких дней?» Судя по появившимся в Сети скриншотам, 93% ответили «нет». На исчезновение поста обратили внимание пользователи соцсети. Они начали интересоваться, почему результаты пропали. Администратор аккаунта пока на это ничего не ответил.