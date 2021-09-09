ЦИК провела тестовое онлайн-голосование параллельно с традиционным

Открытое тестовое голосование прошло в атриуме Центризбиркома России, в нём приняли участие 35 человек. Как заявила ТАСС председатель ЦИК Элла Памфилова, нынешнее голосование практически идентично тому, что будет проходить 17–19 сентября, при этом онлайн-голосование велось параллельно с традиционным.

В атриуме ЦИК был воспроизведён избирательный участок, участие в тестовом голосовании приняли члены ЦИК, представители Общественной палаты РФ и политических партий, наблюдатели и журналисты. Первым проголосовал член Общественной палаты Александр Малькевич. По итогам традиционного и электронного голосования сумма голосов оказалась равна.

Во время тестового голосования избиратель подходит к членам импровизированной участковой комиссии, которые проверяют документы и выдают ему избирательный бюллетень. Затем гражданин голосует в кабинке и подходит к компьютеру и операторам дистанционного электронного голосования. Оператор смотрит на бюллетень и отмечает выбор человека, после чего данные попадают в систему.

Электронное голосование будет работать на выборах в Государственную думу 17–19 сентября. Около 10 млн россиян смогут проголосовать дистанционно. Запись на дистанционное электронное голосование началась в семи регионах РФ с 2 августа. Такой формат может быть доступен для жителей Москвы, Севастополя, Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской и Ростовской областей. Необходимым условием для участия является наличие учётной записи на портале госуслуг.