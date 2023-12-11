ЦИК получила уведомление о выдвижении Путина на выборы Булаев: ЦИК получила уведомление о собрании группы в поддержку выдвижения Путина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Центральная избирательная комиссия России получила от инициативной группы уведомление по выдвижению президента Владимира Путина на выборы, которые пройдут в марте 2024 года, заявил зампред ЦИК Николай Булаев. Собрание избирателей состоится 16 декабря в московском парке «Зарядье», передает ТАСС.

В соответствии с законом мы такое уведомление получили, — сообщил Булаев.

Путин объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента России 8 декабря после церемонии вручения медалей «Золотая Звезда». Глава государства заявил, что принял такое решение, поскольку «именно сегодня нужно быть с народом».

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал это решение Путина важным не только для граждан России, но и для всего мира. По его словам, оно говорит о любви главы государства к своему народу и его желании защитить страну в нынешнее время угроз и вызовов.

Как подчеркнул Володин, Путин на протяжении времени доказал свою эффективность. В период его президентства Россия сталкивалась с разными вызовами — от финансового кризиса и санкций до развязанной против нее войны, но именно благодаря своему лидеру страна успешно их преодолела.