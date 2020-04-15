Цифровые пропуска на въезде в Москву будут спрашивать пока не у всех

https://static.news.ru/photo/aa2e4962-7ea7-11ea-bad7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сплошной проверки цифровых пропусков при въезде в Москву пока не будет. Систему введут с 15 апреля и будут отлаживать и тестировать.

Сплошная проверка электронных пропусков у водителей машин и их пассажиров на всех въездах в Москву пока откладывается, эта мера начнет действовать в ближайшие дни, когда система будет полностью отлажена, чтобы избежать недоразумений, ошибок и сбоев, — сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник.

Источник агентства также сообщил, что сотрудники ГИБДД будут проверять пропуски с помощью планшетов. На постах будут находиться ОМОН Росгвардии и сотрудники Московской административной дорожной инспекции.

Отмечается, что, в первую очередь, будут останавливать автомобили номерами, которые не относятся к Москве, а также машины с подмосковными номерами.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что бизнесмены опасаются сбоя в перевозке грузов из-за введения цифровых пропусков. Бизнес уже столкнулся с техническими сбоями в сервисах по предоставлению пропусков и затруднениями в оформлении нормативных актов.