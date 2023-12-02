«Чья Марьинка?», бои на левом берегу Днепра: что пишут военкоры 2 декабря Сладков: после Марьинки ВС РФ обратят внимание на Курахово и Красногоровку

Фото: МО РФ

Битва за Марьинку, бои ВС РФ и ВСУ на левом берегу Днепра, создание новых снарядов для ЕС и НАТО, планы сына Александра Сороса на украинскую территорию — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают интересные новости СВО. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

«Военная хроника» объяснила, почему ВСУ хотят зацепиться за левый берег Днепра

«Боевые действия в этом районе Херсонской области продолжаются. Несмотря на то что удержание плацдарма сопровождается большими потерями и требует от ВСУ все большего расхода ресурсов, от идеи зацепиться за левый берег Днепра украинские войска не отказываются. Почему операцию было решено провести именно здесь? На берегу Днепра возле Тягинки, откуда ВСУ и осуществляют вылазки на левый берег, есть удобные съезды к реке и дороги, ведущие к берегу. Сама Тягинка — относительно крупный по местным меркам населенный пункт на правом берегу, который используется в качестве района сосредоточения и для укрытия запасов и личного состава. Однако масштабы операции остаются крайне ограниченными, несмотря на привлечение большого количества ресурсов», — отметил источник.

По словам авторов канала, для проведения более крупной десантной операции с переброской десятков единиц техники при текущей оснащенности и численности ВСУ пришлось бы перебросить под Херсон значительное количество комплексов ПВО и накопить еще большее число артиллерии, чем сейчас.

«Но это было бы лишь половиной дела, поскольку силы пришлось бы держать в районе переправ в течение длительного времени. Этот вариант, судя по всему, был отметен как нежизнеспособный — не только из-за недостатка сил и средств, но и по причине вполне успешных ударов ВС РФ по инженерным частям ВСУ в районе Херсона. В частности, удары по понтонно-мостовому парку. По этим причинам противостоять огневой мощи ВС РФ решили маневром и рассредоточением. Именно этот принцип, видимо, и лежит в основе любого украинского варианта применения мелких групп», — добавила «Военная хроника».

Фото: МО Украины

Александр Сладков высказал свое мнение о ситуации в Марьинке в ДНР

«Чья Марьинка? Давайте к теме контроля Марьинки. От линии, на которой заканчивается наш контроль, до окончания Марьинки, до городской черты, километр. Нам еще километр Марьинки штурмовать. Я не хотел ввязываться в эти обсуждения, но читателей жалко. Им эту „ужевзятуюмарьинку“ втюхивают даже не первый год. Кто только ни бился за этот населенный пункт. Самые „громкие“ заходили и тут же объявляли: „Мы взяли центр Марьинки!“ Но этот центр к тому времени давно уже был наш. И т. д и тп. Почему мы никак не возьмем Марьинку? Не можем пройти поля справа и слева. Почему не можем пройти поля? Мы проходим, очищаем вражеские окопы, закрепляемся, но нас выбивает вражеская артиллерия (контрбатарейный потенциал необходимо увеличивать)», — отметил военкор.

По его словам, на днях ВС РФ «попробовали в сотый раз обойти Марьинку, но неудачно».

«Старая песня об артиллерийских средствах разведки. Если возьмем Марьинку, а мы ее возьмем без вариантов, то дальше пойдут не менее важное Курахово, справа Красногоровка. Мы все равно додавим украинскую армию. Авдеевка во всей обороне ВСУ в Донбассе многое значит. Дальше будет легче. Однозначно мы победим. Я это своей репортерской шкурой чувствую», — добавил журналист.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

«Два майора» объяснили, зачем ЕС и НАТО создают новые снаряды

«Израильская Elbit Systems Ltd. и румынская CN ROMARM S. A. подписали соглашение о совместном производстве на территории Румынии 155-мм САУ ATMOS. Для этого на базе автомеханического завода Automecanica в городе Морени (Automecanica Moreni S. A.) создается Румынский артиллерийский центр. Ранее на заводе производились БТР-амфибии SAUR 1 и SAUR 2, а также БТР Zimbru. Артснаряды и гаубицы в линейке завода отсутствовали, что указывает на создание новой производственной линии. Сам инвестиционный проект обосновывается „растущим спросом на 155-мм артиллерийские установки и снаряды в ВС Румынии и других стран НАТО и ЕС“», — отметил источник.

По мнению авторов канала, вероятно, ВСУ уже надеются получить хотя бы часть снарядов и САУ с нового производства.

«Однако очевидно, что дармовые натовские ресурсы заканчиваются и предоставление помощи стране-попрошайке теперь в большей степени зависит от личных выгод западных кредиторов Украины. Вместе с тем сам факт наращивания возможностей производства артиллерийских снарядов страной НАТО на фоне провальной попытки ЕС поставить Украине в 2023 году миллион снарядов выглядит как работа над ошибками. Кроме того, это показатель использования практического опыта СВО: стали понятны реальные потребности в снарядах в условиях современной войны. Не исключено, что в перспективе на просторах Альянса будут разворачиваться новые аналогичные производства», — добавил источник.

Фото: МО Украины

«Рыбарь» прокомментировал информацию об утилизации опасных отходов на Украине

«В российских СМИ расползается история о переговорах Александра Сороса в интересах западных компаний, которые планируют утилизировать опасные отходы на территории трех областей Украины. Первоисточник — видеоролик, опубликованный в аккаунте якобы французского журналиста по имени Jules Vincent. Там утверждается, что сделка была заключена между сыном Джорджа Сороса и руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком. По ее условиям, американские корпорации — Dow Chemical, DuPont, BASF, Evonik Industries, Vitol и Sanofi — получают право бесплатно и бессрочно закапывать опасные отходы своих производств в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях. С одной стороны, при всем уважении к фильмам Тарантино, доверять конкретно этой истории от аккаунта, названного в честь главных героев „Криминального чтива“, мы не готовы», — отметил источник.

Авторы канала обратили внимание, что при этом подобный сценарий развития событий в будущем очень вероятен.

«Напомним, что зарубежные компании уже несколько лет активно и успешно осваивают просторы Украины: 52% пахотных государственных земель уже принадлежат корпорациям Monsanto, Cargill и Dupont. А где почвы похуже — там, стало быть, можно и отходы закопать. В хозяйстве все пригодится», — добавил «Рыбарь».

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