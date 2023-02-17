Пригожин заявил о взятии под контроль села на севере от Артемовска ЧВК «Вагнер» взяли под контроль село Парасковиевка на севере от Артемовска

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Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление бизнесмена Евгения Пригожина, в котором говорится, что подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под свой контроль населенный пункт Парасковиевка на севере от Артемовска. В сообщении говорится, что цель была достигнута, несмотря на тяжелые потери и «блокаду по боеприпасам».

Населенный пункт Парасковиевка полностью находится под контролем подразделений ЧВК «Вагнер». Несмотря на блокаду по боеприпасам, несмотря на тяжелые потери и кровопролитные бои, парни полностью заняли всю территорию Парасковиевки, — цитирует Пригожина пресс-служба компании.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские добровольческие силы взяли под контроль поселок Красная Гора Донецкой Народной Республики. В рамках операции были убиты более 150 бойцов ВСУ, а также уничтожено 12 единиц военной техники и вооружения.

Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что дороги близ Артемовска находятся под огневым контролем Вооруженных сил России. По его словам, это стало возможным благодаря взятию Красной Горы. Кимаковский предположил, что в ближайшее время ВСУ окажутся в оперативном окружении и тогда неизбежно сдадут Артемовск.