В России за сутки выявили 8 053 новых случая заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/bca5b410-a735-11eb-9f75-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За минувшие сутки в России зафиксировано 8 053 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах. При этом 12,9% инфицированных не имели клинических проявлений болезни, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

Таким образом, общее количество заболевших за время ведения официальной статистики составило 4 779 425 человек. Сейчас под наблюдением врачей находятся 267 767 пациентов.

Помимо этого, за сутки зафиксировано 392 летальных исхода, всего умерших уже 108 980.

Полностью выздоровели 8 039 человек, в целом за более чем год эпидемии болезнь смогли преодолеть 4 402 678 граждан.

Абсолютным лидером по заболеваемости по-прежнему является Москва. В столице за сутки подтверждено 2 098 новых случаев заражения, госпитализировано 1 060 человек. Общее число инфицированных за время пандемии составило 1 085 094. Кроме того, за сутки скончались 58 пациентов, а в целом погибших уже 18 148. Вместе с тем, 1 423 пациента вылечились от коронавируса, всего их 985 769.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что для формирования коллективного иммунитета необходимо привить от коронавируса не менее 70 млн россиян. По информации замглавы правительства Татьяны Голиковой, первый компонент вакцины получили уже 11,9 млн граждан, а обе прививки сделаны 7,5 млн человек.