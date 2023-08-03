«Чушь собачья»: военэксперт оценил заявление о провалах ВСУ из-за деревьев Военный эксперт Борзенко назвал ерундой выводы британцев о провале ВСУ из-за кустарников

Фото: МО Украины

Выводы британской разведки о том, что кустарники и небольшие деревья, растущие на поле боя, сдерживают продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южных направлениях являются глупостью и полной ерундой, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Борзенко. По его словам, украинская армия не может прорваться из-за хорошего, грамотного минирования серых зон со стороны ВС РФ, а также грамотной работы артиллерии и танкистов.

Я не знаю, какие там кустики. Там лесостепная зона, идут просто полосы из деревьев, под которыми можно прятаться. Но это до октября, потом листва упадет и будет все голое. Как эти кустики могут повлиять? Их там фактически и нет. Поэтому чушь собачья. Полная ерунда, — сказал Борзенко.

Аналитики разведслужбы Великобритании отмечают, что кустарники дают важное тактическое преимущество. В частности, они замедляют работы по обезвреживанию минных полей и являются хорошим прикрытием для небольших скрытных операций российских войск.

Военная разведка Великобритании ранее сообщала, что Россия готовит блокаду Украины с моря. По данным ведомства, патрульный корабль «Сергей Котов» вышел в акваторию Черного моря для перехвата коммерческих судов, направляющихся в порты республики. Отмечается, что ранее этот корабль подвергался атакам со стороны морских беспилотников ВСУ. Они были успешно ликвидированы.