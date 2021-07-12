«Чудовищная ложь и подлог»: Песков прокомментировал фейки о спецоперации

Факты распространения фейков о спецоперации на Украине прекрасно известны России, однако за рубежом на них не хотят обращать внимания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости. По его словам, показанные ранее трагические ролики с погибшими людьми являются чудовищной ложью и подлогом. Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона будет продолжать методично и терпеливо развенчивать эти фейки.

Это чудовищная ложь, чудовищный подлог. Очень многие телеканалы так же показывают. Что самое интересное: эти кадры нашего телевидения — вот вчера Зеленский выступал перед конгрессом, и у него показывали красочные трагические ролики. И вот в этом ролике были использованы эти кадры. Это чудовищная ложь несётся, и доверчивые эмоциональные американские конгрессмены с упоением хлопали. Это же не добавляет к реноме и к престижу этой итальянской газеты, — сказал Песков.

Говоря об итальянской газете, Песков имел в виду издание La Stampa, которое выдало фотографию погибших после удара «Точкой-У» жителей Донецка за снимок из Киева. Издание опубликовало фотографию мужчины из Донецка рядом с телом женщины после удара ВСУ по городу, но подписала его фразой: «Так Киеву грозит последний штурм».

Песков добавил, что Россия будет продолжать методично и терпеливо развенчивать эти фейки. Он также призвал журналистов делать то же самое.

Ракету «Точка-У» сбили у Дома правительства в центре Донецка 14 марта. Погибли не менее 20 человек, ещё 28 жителей, в том числе дети, получили тяжёлые ранения.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.