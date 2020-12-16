Чубайс заявил о срыве указов Путина по энергетике

https://static.news.ru/photo/24092864-40a0-11eb-8ed8-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Чубайс Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задачи, которые президент РФ Владимир Путин поставил по энергоэффектиности страны, сорваны, заявил спецпредставитель главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

Стратегический провал страны — энергоэффективность. Практически все задачи, которые были поставлены президентом в этой сфере, сорваны, — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам форума «Сто лет электричества».

По его словам, базовые показатели по динамике энергоэффективности, особенно в последние годы, выглядят «ну просто ужасно». При этом он назвал стратегическим успехом России создание за последние четыре года технологического кластера возобновляемой энергетики, передаёт РИА Новости.

Ранее президент Владимир Путин назначил Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что Чубайс в новой должности не будет госслужащим и не войдёт в штат сотрудников администрации.

В начале 1990-х политик разрабатывал программу приватизации в России. Помимо прочего, он был вице-премьером, главой президентской администрации, занимал должности министра финансов и первого замглавы правительства. Руководил РАО «ЕЭС России», а затем — до недавнего времени — «Роснано», писал NEWS.ru.