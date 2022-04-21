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Россия

Чубайс покинул совет директоров «Системы» и «Электрозавода»

20:33, 21 апреля 2022
Чубайс покинул совет директоров «Системы» и «Электрозавода» Анатолий Чубайс Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Анатолий Чубайс вышел из совета директоров АФК «Система», а также её портфельной компании «Электрозавод», сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу компании. Уточняется, что экс-глава «Роснано» ушёл по собственному желанию.

По данным издания, он по собственному желанию вышел из составов совета директоров «Системы» и «Электрозавода», владельцем последнего является ООО «Мегаполис-Инвест» — совместный продукт Сбера и «Системы».

В совет директоров «Системы» Чубайс вошёл в июне 2020 года, в «Электрозавод» — в марте 2021. В портфеле «Системы» находятся такие активы, как МТС, OZON, МЕДСИ, лесопромышленный холдинг Segezha Group и другие.

В марте Чубайс ушёл с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и, по данным агенства Bloomberg, уехал из страны. Предположительно, в Турцию. 6 апреля актрису Паулину Андрееву заметили в компании Анатолия Чубайса и его жены — режиссёра Авдотьи Смирновой — в дорогом ресторане Стамбула.

Позже новый глава «Роснано» Сергей Куликов пожаловался на Чубайса в Генпрокуратуру и попросил провести проверку работы компании в годы его руководства — с 2010-го по 2020-й. По словам Куликова, команда Чубайса влезла в долги, довела компанию до банкротства, а затем, изменив учётную политику, «формально» уменьшила обязательства, тем самым нанеся компании ущерб в 28 млрд рублей.

Кроме того, 27 апреля Чубайса обязали явиться в Хамовнический суд Москвы для дачи показаний в качестве потерпевшего по делу о краже его имущества на 70 млн рублей. Однако его мобильный телефон в настоящее время находится вне зоны доступа, а повестки он не забирает, сообщил адвокат одного из фигурантов дела Вячеслав Макаров.

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