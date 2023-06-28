«Спаситель родины» Чубайс готовит почву для возвращения в Россию Бывший вице-премьер заявил, что для спасения экономики России нужно завершить СВО и помириться с Западом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анатолий Чубайс

Известная реплика Бориса Ельцина «Во всем виноват Чубайс» стала просто эпиграфом к многогранной деятельности крупного реформатора и приватизатора. И если сейчас время от времени поговаривают о возвращении некоторых явлений 90-х, то внезапное медийное возвращение Анатолия Борисовича прекрасно в этот тренд вписалось. Однако его заявления о несогласии с правительственным экономическим курсом и о необходимости примирения с Западом прозвучали неожиданно. Хотя и не для всех.

Вы еще меня не забыли?

Судя по информации ТАСС, Чубайс удачно покинул родину за несколько дней до того, как прокуратура занялась проверкой деятельности его команды в компании «Роснано», ставшей то ли бюджетной черной дырой, то ли финансовой прачечной. Его преемникам в агентстве пришлось вести мучительные переговоры с кредиторами, сам же Анатолий Борисович растворился где-то между Израилем и Италией.

И если злые языки повествовали о скупке им дорогих бриллиантов за миллионы долларов, то в Сети распространялись снимки скромных скитаний Чубайса с полупустой тележкой по супермаркетам. Бывший вице-премьер всегда умел работать с прессой. В результате об уголовном деле против него персонально ничего не слышно. Минюст на вопрос о возможности объявления Чубайса иноагеном ответил, что если он что-то и творил, то на российские деньги. Паспорт он сохранил российский, получение израильской «ксивы» пока на уровне слухов.

Словом, Чубайс просто как бы полетел поправить за границей свое здоровье. А потому формально ничто не мешает ему после выдержанной, просто-таки «мхатовской паузы» включиться в политическую жизнь России. И если судить по его заявлениям, некоторые условия для этого созрели.

Никаких поворотов на Восток

Понятно, что сейчас после неудач украинского «контрнаступа» активизировались разговоры о якобы ведущихся неафишируемых российско-американских переговорах. Причем утечки на этот счет идут исключительно из Вашингтона. Известна активная, почти челночная дипломатия Романа Абрамовича, циркулирующего в треугольнике Москва — Киев — ЕС и имеющего давние близкие отношения с Чубайсом. И хотя несостоявшиеся стамбульские соглашения, как представляется, скомпрометировали саму идею такого компромисса без достижения неоднократно подтвержденных целей СВО, наша «партия мира» существует.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин и Анатолий Чубайс

А раз так, отчего бы и Чубайсу в таком сложном международном контексте не напомнить о себе. Ведь спешно покидая Россию, он еще числился спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Вот он на свой манер и определяет ныне цели устойчивого развития, предлагая фактически капитуляцию.

Известны его связи за океаном. Иногда его называли даже американским «смотрящим» за российской экономкой. И когда президент вспоминает, как американские агенты вольготно чувствовали себя в девяностые в наших министерствах, то в первую очередь на память приходит как раз чубайсовская «Росприватизация».

И активизация Чубайса — это явный симптом того, что на наши власти будет оказываться самое разнообразное давление, включая и использование спешно реанимируемых фигур.

Идет на запах приватизации

Весьма показательно, что Анатолий Борисович оживился после того, как на недавнем ПМЭФ-2023 подробно обсуждался вопрос о новом этапе приватизации собственности, остающейся еще под контролем государства. Вопрос это поднимается не в первый раз, но сейчас он напрямую связывается с дефицитным госбюджетом и необходимостью для государства получить дополнительные источники поступлений.

А Анатолий Борисович, как известно, некогда был главным приватизатором, создателем «ценной бумаги» — ваучера, который якобы стоил два автомобиля «Волга». Крестный отец приватизации самых сладких кусков госсобственности за символические копейки. И все, как он утверждал, ради того, чтобы коммунисты не вернулись к власти. Как говорил олигарх Прохоров, приватизация была несправедливой, но абсолютно законной. И законы эти провел наш герой.

И вот теперь Чубайс просто идет на запах новой приватизации, видимо, надеясь, что его опыт будет как-то востребован. Потому его и не устраивает переход от экономики потребления к экономике предложения, курсу, направленному на развитие передовых отраслей производства в стране.