Москва сделает всё, чтобы нацизм больше никогда не смог поднять голову не только в России, но и нигде в мире, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко во время открытия первого Всероссийского школьного исторического форума «Сила — в правде!». Он добавил, что историческая правда является главным оружием в борьбе с нацизмом, и СССР уже один раз обеспечил победу над нацизмом, передаёт ТАСС.

Наш народ, наша страна точно сделает всё для того, чтобы нацизм никогда больше не смог поднять голову не только у нас, в России, но и нигде в мире, — сказал Кириенко.

По его словам, ещё пять лет назад трудно было поверить в то, что нацизм и фашизм «может вернуться на нашу землю», однако сейчас «это реальность». Кириенко привёл в пример деятельность американской компании Meta Platforms (признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), которая на фоне событий на Украине временно сняла в принадлежащих ей соцсетях запрет на призывы к насилию в отношении россиян. После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta экстремистской организацией, а Следственный комитет завёл уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму. Позже в компании заявили, что призывы к насилию касаются только военных, которые проводят спецоперацию на Украине.

Международная компания Meta говорит, что вообще-то нельзя призывать убивать людей по национальному признаку, но если это русские, то немножко можно, — указал он.

Российский лидер Владимир Путин ранее заявил, что в Голливуде раз за разом выходят фильмы, в которых единственными победителями нацизма являются США. При этом решающий вклад Красной армии в победу над нацистами просто отменяется. Он также отметил, что Япония умалчивает информацию о виновных в применении атомной бомбы в Хиросиме и Нагасаки.

Кроме того, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Вашингтон присваивает себе главные заслуги в победе над нацизмом во Второй мировой войне. Однако, по его словам, Соединённые Штаты за годы ВОВ потеряли столько солдат, сколько захоронено советских бойцов на одном лишь мемориальном Пискарёвском кладбище в Петербурге.