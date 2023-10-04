«Чтобы достались развалины»: военэксперт назвал цели прорыва ВСУ в Крым Военэксперт Блытов: диверсанты ВСУ пытаются максимально разрушить территории РФ

Фото: МО Украины

Украинские диверсанты пытаются прорваться в Крым, чтобы максимально разрушить те территории, которые останутся в составе России, заявил NEWS.ru сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов. По его мнению, целью Вооруженных сил Украины на полуострове может быть высадка на определенных объектах для проведения диверсий. Военный эксперт считает, что такими действиями Киев хочет держать россиян в постоянном напряжении.

Их замыслы понятны: они постоянно должны дергать за хвост, чтобы мы постоянно жили в напряженном состоянии, особенно жители Крыма. Такие попытки ВСУ будут продолжаться. Это могла быть диверсионная группа для проведения диверсий или пиара или группа для выполнения особого задания, переодеться в гражданское, проникнуть на объекты и провести диверсии. Если бы удалось кого-то взять в плен и расспросить, было бы нормально. Если бы я командовал, я бы им дал высадиться, но не дал бы им уйти. А потом узнать, а что хотят сделать, — сказал Блытов.

Военный эксперт напомнил, что диверсантов учат британцы и американцы, они требуют от ВСУ результатов, одним из которых является попытка высадиться в Крыму.

Они будут напрягать Черноморский флот, постоянно будут осуществлять гадости, колоть иголками в самые больные места. Их задача — максимально разрушить то, что останется у нас. Они понимают, что Донбасс останется у нас. Значит, надо его максимально разрушить, чтобы нам достались развалины. Им надо максимально показать, что мы не можем защитить население от их подлых ударов, ударов в спину, чтобы мы потеряли авторитет в глазах населения, — считает Блытов.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что диверсанты ВСУ хотели добраться до мыса Тарханкут на военном катере и трех гидроциклах. Их попытку прорыва пресекла российская авиация.