«Чтоб пыль осталась»: Сладков назвал способ мощно ответить на удар по мосту Что пишут российские военкоры в Telegram-каналах 12 августа

Фото: Алена Попова/ТАСС

Новая атака ракетами на Крымский мост 12 августа не оставила равнодушными российских военкоров. Александр Сладков предложил мощно ответить на удары по переправе через Керченский пролив. «Рыбарь» объявил об инициативе по сбору трофеев для дальнейшей передачи структурам Минобороны, Александр Ходаковский рассказал, как вера поможет бойцам ВС РФ. Подробнее о сообщениях военкоров в Telegram-каналах — в обзоре NEWS.ru.

Александр Ходаковский: «Только православие станет связующим звеном»

Ходаковский показал в своем Telegram-канале кадры разрушенного монастыря.

«Это наш любимый многострадальный монастырь в селе Никольском... Его не щадили с самого начала. Кроме насельников монастыря, никаких военных в нём не было, но обстрелам он подвергался регулярно. Вчерашняя съёмка показывает, в какое состояние приведено любимое детище отца Зосимы», — поделился командир батальона «Восток».

По его мнению, когда «закончится война и мы начнём зализывать раны, только истинное православие смогло бы стать тем настоящим связующим началом, которое со временем помогло бы срастить то, что срастить ещё возможно».

«Можно сидеть за столом переговоров и предъявлять встречные претензии, можно поливать друг друга грязью на ток-шоу, как это происходило на потеху публике до СВО, а можно случайно зайти в церковь, чтобы поставить свечку за своих погибших, и увидеть у соседнего подсвечника такого же, только с другой стороны», — рассуждает Александр Ходаковский.

«Рыбарь» объявил сбор трофеев

Команда «Рыбаря» напомнила, что «неоднократно высказывалась о проблемах со сбором трофеев на поле боя». По словам авторов канала, «в силу бюрократизированности процессов приема и передачи многие иностранные находки (сбитые дроны, трофейные элементы снаряжения и аппаратуры) не доходят до заводов-изготовителей».

«Поэтому мы запускаем частную инициативу по сбору трофеев и доставке их напрямую предприятиям военно-промышленного комплекса. Наша цель — это обеспечить скорейшее поступление военных трофеев напрямую на заводы и в научно-исследовательские институты. Мы понимаем, что любой труд должен вознаграждаться, поэтому нам удалось договориться с нашими партнёрами о некоторой компенсации. В каждом случае будет производиться индивидуальная оценка», — говорится в сообщении «Рыбаря».

Как рассказали авторы Telegram-канала, они «предварительно проговорили с профильными предприятиями промышленности необходимость записи отчётных видеороликов с территории заводов или институтов».

«В тех случаях, когда запись отчётного видео не будет нарушать режимы секретности, мы их будем публиковать», — пояснил «Рыбарь».

Фото: РИА Новости

Евгений Поддубный заявил об уничтожении командиров ВСУ

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Военкор Поддубный поделился с подписчиками информацией о нейтрализации командиров ВСУ.

«ВС РФ выбивают командный состав противника. На Запорожском направлении ликвидирован офицер 38-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Яриш. На другом участке фронта, в районе Артёмовска, ликвидирован майор Алексей Шелудько», — заявил Поддубный.

Александр Сладков: «Надо искать болевую точку Украины»

Военный корреспондент Александр Сладков высказал мнение, что «украинских летчиков готовят не к этой войне с Россией, исходя из курса изучения английского языка».

«Это летчики, которые будут приглашены для участия в дальнейших боевых действиях США, возможно, в Сирии, Китае и т. д. Да где угодно», — считает Сладков.

Комментируя атаку 12 августа на Крымский мост, он назвал переправу через Керченский пролив «болевой точкой России» и призвал в ответ «искать болевую точку Украины, если мы за долгие годы не нашли или не хотели искать, или нашли, но не бьем по ней сознательно, жалея врага».

По мнению Александра Сладкова, причина повторяющихся ударов ВСУ по Крымскому мосту заключается в том, что «Россия терпит».

«В чем дело? Россия терпит. Это можно принять, если мы бессильны ответить так, чтобы враг [пожалел]. Или пока бессильны», — рассуждает военкор.

Сладков призвал «объявить четыре разных значимых чисто для Украины места», предупредить за сутки, «чтоб мирных жителей оттуда обязательно эвакуировали», и ударить так, «чтоб пыль осталась».

«Ну что за дела? Россия не того калибра держава, чтоб терпеть атаки на Крымский мост», — заключил Александр Сладков.

12 августа в Минобороны России сообщили, что ВСУ попытались нанести удар по мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Ракета была перехвачена и сбита средствами противовоздушной обороны.

Фото: МО РФ

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказывал о двух сбитых в районе Крымского моста украинских ракетах. Он подчеркнул, что переправа не получила повреждений в результате атаки. Позже Аксенов сообщил, что еще одна ракета ВСУ была сбита над Керченским проливом. Он также поблагодарил российские войска за высокий профессионализм и бдительность.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские атаки по Крымскому мосту не останутся без ответа со стороны России. По ее словам, которые приводятся на сайте ведомства, подобные акции Киева показывают миру истинную сущность украинской власти.

«Таким варварским акциям не может быть оправдания, и они не останутся без ответа», — сообщила дипломат.

Военэксперт Анатолий Матвийчук предположил в беседе с NEWS.ru, что Вооруженные силы Украины запустили ракету по Крымскому мосту из переделанного под ударный вариант ЗРК С-200 в районе Херсона. По его словам, дальность полета подобных снарядов — 100–120 км.

«Дальность полета ракеты С-200 составляет примерно 100–120 км. Берите циркуль и обводите. Где-то в районе Херсона могли запустить или с любой другой территории, подконтрольной Киеву. Это старый ЗРК, когда-то великолепный. Из него в Югославии сбили F-117, так называемый самолет-невидимку», — сообщил Матвийчук.

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