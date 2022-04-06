Что Жириновский попросит у Бога

Как-то в телепередаче, отвечая на вопрос, что бы он попросил, представ перед Господом, Владимир Вольфович отреагировал в своем стиле: «Попросил бы вернуть меня обратно». Однако даже усилия лучших кремлёвских врачей не смогли вернуть Жириновского к активной жизни, хотя долгое время партийный сайт всеми силами имитировал его политический соmeback, который, дескать, вот-вот случится. Не сейчас, так через неделю. Но вот приборы, которые несколько недель поддерживали жизнь некогда несгибаемого политического бойца, отключили...

Парадокс ситуации заключается в том, что Вольфович нас покинул в момент, когда, казалось бы, его ожидал политический триумф. Сбылись его пророчества годичной давности о неизбежности конфликта на Украине, которую Жириновский планировал вернуть под русскую имперскую руку. Но, видимо, провидение решило, что свою земную миссию он закончил.

Но, как известно, человек предполагает, а бог располагает. Владимир Вольфович, несмотря на явное ухудшение своего здоровья и преклонный возраст, упорно уходил от конкретных разговоров о своём преемнике, называя сразу десяток фамилий более молодых соратников — «соколов Жириновского». Между тем разговоры о том, что вопросом преемственности в партии занимаются в Кремле, звучали всё громче.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский Сергей Булкин/NEWS.ru

Первым весьма резонансным звонком стал отказ его сына Игоря Лебедева от участия в выборах в нынешнюю Госдуму. Расценить такой шаг можно было и как демонстративный отказ от попыток возглавить партию в будущем, и как желание сосредоточиться на финансовых делах семьи, которые пришло время чётко отделить от партийных. Тем более что наследник Жириновского подозревался в обладании как минимум американской грин-картой и недвижимостью за океаном и в Эмиратах.

Ещё в период, когда Жириновский оказался во власти ИВЛ, циркулировало немало вариантов проектного слияния ЛДПР с «Новыми людьми» или даже со СПЗП в рамках перспективы формирования в стране двухпартийной устойчивой политической системы. Появлялись и откровенно экзотические идеи типа командирования на место Жириновского не менее эпатажного Захара Прилепина, которому тесно в одной «берлоге» с Сергеем Мироновым. Но, как говорится, многое будет зависеть от политической целесообразности. В числе фигур, способных, дескать, сохранить ЛДПР на плаву как элемент политического баланса, называют и недавно вошедшего в госдумовскую фракцию либерал-демократов лидера остатков партии «Родина» Алексея Журавлёва, также известного довольно жёсткими заявлениями. Но все прекрасно понимают, что в том амплуа, в котором три десятка лет вступал сам Вольфович, он незаменим.

Конечно, постоянная политическая клоунада Владимира Вольфовича, его нон-стоп словесные выпады на грани фола были и остаются элементами, структурирующими партию. Притом что реплики Жириновского, постоянно попадавшие в общенациональную повестку, обычно служили двум целям: ими исподволь тестировали общественное мнение, не привлекая ненужного внимания к намерениям властей, а заодно на фоне его угроз тем же российским соседям Кремль выглядел крайне миролюбивым во всех своих проявлениях. Жириновский долго и исправно исполнял и роль пугала, которое время от времени демонстрировали недовольным действующей властью, намекая, что альтернатива будет на порядок опаснее.

Открытие выставки «Технологические проекты Фонда развития интернет-инициатив» в Государственной думе РФ. На снимке: спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский Russian State Duma Photo Service/Global Look Press

Кроме того, деятельность ЛДПР с показными, иногда откровенно шутовскими нападками Жириновского на компартию и декоративным национализмом не позволяла той же КПРФ, что называется, приватизировать протестный электорат.

Иными словами, партия, сумела найти свою нишу и стать частью политической системы страны. Перефразируя известное выражение кадета Павла Милюкова, можно было бы сказать, что ЛДПР не оппозиция власти, а оппозиция для власти. К тому же легкоуправляемая.

Видимо, теневой делёж наследства Жириновского в самом разгаре. Только теперь все достигнутые предварительные договорённости стану достоянием гласности.

К слову, потенциальный преемник — губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв — уже тиражирует пророчества Владимира Вольфовича. Так что борьба, видимо, пойдет и за то, кто будет хранителем его духовно-политического наследства.