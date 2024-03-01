«Что ж ты, фраер, сдал назад?»: военкор об отказе Франции помогать Украине Военкор Коц: Франция «включила заднюю» в вопросе помощи Украине

Фото: Henri Swzarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Франция «включила заднюю», написал военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. Таким образом он прокомментировал заявление Министерства иностранных дел страны, в котором говорится, что Париж не намерен отправлять свои войска на Украину. Вместе с тем военкор назвал президента страны Эммануэля Макрона «недонаполеоном», который «ожидаемо промолчал».

Французы «включили заднюю». Сам Макрон ожидаемо промолчал. Но, очевидно, МИД говорил от его имени. Как тут не спросить нового недонаполеона — что ж ты, фраер, сдал назад? — написал Коц.

Ранее глава внешнеполитического ведомства республики Стефан Сежурне заявил, что французы «не будут умирать за Украину». По его словам, для Парижа были установлены четкие границы, а основной задачей оставалось помешать России, а не вести с ней войну.

До этого премьер-министр Франции Габриэль Атталь пояснил, что французских военных могли бы перебросить на Украину для защиты границ, обучения бойцов ВСУ и обеспечения противовоздушной обороны. При этом слова президента Эммануэля Макрона о возможной отправке сухопутных войск в зону спецоперации Атталь призвал не расценивать как объявление о каких-либо действиях.