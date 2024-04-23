Что задумали в Москве: почему политики Молдавии приехали в Россию

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Евгения Гуцул

В Москве, ни от кого не скрываясь, прошел съезд молдавских оппозиционных партий, которые после ряда заседаний приняли решение об образовании предвыборного блока «Победа-Виктория». В него вошли партии «Возрождение», «Шанс», «Альтернатива и силы спасения Молдавии» и некоторые другие.

Считается, что мотором такого объединения стали миллиардер Илан Шор, бизнесмен с неоднозначной репутацией, и глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. После возвращения в Кишинев ряд участников съезда подверглись нападкам и прямым угрозам со стороны молдавских силовиков. Сами же объединенные оппозиционеры не скрывали, что заняли позицию против угрозы поглощения Румынией и за сближение с Россией. Но есть ли у объединенной оппозиции шансы?

Почему Москва

Конечно, сам факт проведения такого съезда в российской столице вызвал неоднозначные оценки. Кто-то полагает, что в такой акции нет ничего из ряда вон выходящего, поскольку именно в Москве неоднократно проходили конференции молдавских гастарбайтеров, к которым из Кишинева приезжали политики разных цветов и направлений. Но есть и другое мнение, суть которого в том, что к оппозиции, проводящей свои съезды за границей, резко снижается доверие в стране. А уж их противникам легко представить таких политиков в качестве пятой колонны. В данном случае — промосковской.

Однако обстановка в Молдавии ныне такова, что провести спокойно политическое мероприятие оппозиционного толка в Кишиневе не дали бы. Нашлись бы многочисленные предлоги для его запрета, а сами участники рисковали стать жертвами нападений. Собственно, прямые задержания, которым подверглись прямо в аэропорту возвращавшиеся на родину политики, служат подтверждением этому выводу.

Есть ли шанс у оппозиции

В Молдавии, которая традиционно находится между нескольких огней, власти всегда отличались непоследовательностью и доведенной до крайности многовекторностью. У страны ведь был шанс решить проблему Приднестровья еще в 2003 году. Когда президент-коммунист Воронин сначала поддержал так называемый меморандум Дмитрия Козака, предусматривавший преобразование Молдавии в устойчивую федерацию, а затем под давлением посла США от всего отказался. И теперь факт существования Приднестровья активно используется Киевом и его западными покровителями для того, чтобы втянуть Молдавию в военный конфликт.

Зеленский уже неоднократно концентрировал немалые силы на молдавской границе, но пока Кишинев отбивается от медвежьей услуги по «оккупации» Приднестровья с немалыми запасами вооружений и боеприпасов на тамошних складах. Но под сурдинку весь пропагандистский аппарат работает на демонизацию России, которую выставляют агрессором и угрозой для независимости Молдавии. Соответственно, все те же ложные образы экстраполируют и на политические силы, хоть как-то связанные с нашей страной.

Ситуация осложняется рядом факторов. В частности, все более усиливающейся миграцией молдаван на работу в Европу после получения страной безвиза. И ростом числа сограждан с иностранными паспортами. По некоторым данным, в Молдавии уже под миллион жителей с гражданством Румынии, есть и немало обладателей болгарских паспортов.

Наконец, западный вектор развития как бы закреплен предоставлением Молдавии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Другой вопрос, что это кандидатство такое может длиться вечно, но морковкой перед коллективным носом молдаван водят солидной.

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Объективные интересы нации

В такой обстановке новой коалиции будет непросто отстаивать свою политическую ориентацию, напоминая согражданам об объективных интересах национальной экономики, исторически завязанной на связи с Россией. Которой, в отличие от остальной Европы, интересна молдавская сельскохозяйственная продукция.

Между тем натовские войска уже вовсю развернуты в Румынии, а из Молдавии несколько часов марша до Одессы. И тем не менее у оппозиции есть своя стойкая аудитория, и альтернативный взгляд на молдавские проблемы будет все равно востребован обществом. Главное, чтобы новое объединение не старалось бы приукрашать ситуацию, создавая у наших политиков ложное представление о состоянии умов в Молдавии, как это явно имело место на Украине.

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