Что за ядерные испытания хотят провести над Сибирью: при чем тут Украина

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть раскритиковал идею главного редактора RT Маргариты Симоньян о проведении атмосферных ядерных испытаний на высоте 100 километров над Сибирью. Как в России отреагировали на предложение журналистки?

Почему Симоньян хочет провести ядерные испытания

Главный редактор RT в эфире своей программы «Ч.Т.Д.» порассуждала о последствиях ядерного взрыва над поверхностью Земли. По ее словам, один инженер рассказал, что если произвести взрыв в сотнях километрах над Сибирью, то на земле ничего не произойдет и никто не умрет от онкологии. При этом из строя будет выведена вся электроника и все спутники.

«Мы вернемся в какой-нибудь эдак 1993 год — с проводными телефонами. Чудесно же жили. Вот, право, я даже обрадуюсь!» — продолжила она.

Симоньян полагает, что «ядерный ультиматум» станет ключом к решению конфликта на Украине. Также она отметила, что не разрешает своим детям пользоваться мобильными телефонами.

Как в Новосибирске отреагировали на это

Мэр Новосибирска, комментируя идею Маргариты Симоньян, объяснил, что «ничего хорошего в наземных термоядерных взрывах нет».

«Наверное я как физик по образованию прокомментирую. Ничего хорошего в наземных термоядерных взрывах нет. Последствия могут сказываться даже не сотни лет, а тысячелетия. Потому что образуются неустойчивые элементы, период полураспада которых исчисляется сотнями лет, а некоторых — и тысячей лет», — отметил он.

По словам градоначальника, к проблеме наземных термоядерных испытаний и любых взрывов, связанных с выделением ядерной энергии, надо относиться ответственно

Анатолий Локоть окончил физико-технический факультет Новосибирского электротехнического института. Затем он работал в НИИ электронных приборов.

Как отреагировали в Кремле на заявление Симоньян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что руководитель телеканала RT не работает в официальных органах власти, «поэтому ее слова не всегда отображают официальную позицию». Представитель Кремля пояснил, что Москва не отказывалась от моратория на ядерные испытания.

«В настоящее время мы все-таки не выходили из режима отказа от ядерных испытаний, этого не было до сих пор, поэтому я не думаю, что сейчас пока возможны такие дискуссии с официальной точки зрения», — сказал Дмитрий Песков.

Кто написал заявление в СК РФ на Симоньян

Экс-помощник депутата Мосгордумы Евгения Ступина (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) Николай Королев направил жалобу в Следственный комитет и МВД на Маргариту Симоньян после ее слов о ядерных испытаниях, потребовал проанализировать высказывания журналистки и привлечь ее к административной или уголовной ответственности.

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