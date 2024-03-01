Что за скандал с раненым бойцом СВО произошел в самолете «Победы»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после снятия участника СВО с борта самолета авиакомпании «Победа» в Москве, пишет SHOT. Что произошло, какие причины и последствия скандала?

Почему раненого участника СВО выгнали из самолета

«Дмитрий возвращался домой в Алтайский край после 3-месячного лечения, но до Барнаула не долетел. Когда пассажиры поднялись по трапу и стали занимать свои места, ветеран СВО направился в туалет. Бортпроводница почувствовала табачный запах и сообщила об этом командиру судна, а тот вызвал полицию. Военнослужащий заявил, что он не курил на борту, так пахнет его одежда: он — заядлый курильщик и может выкурить в день 3 пачки сигарет. На правдивость объяснений Дмитрия указывали и другие обстоятельства — ни дыма, ни окурка после посещения им уборной никто не видел. Установленные в туалете датчики дыма тоже не сработали. Сигареты у пассажира с собой действительно были, но не в кармане, а в сумке, которую он разместил в багажном отсеке над своим сиденьем», — пишет SHOT.

По информации источника, несмотря на неоднозначность ситуации, полицейские заняли сторону бортпроводников, сняли Дмитрия с рейса и составили на него протокол. Домой участник специальной военной операции добирался уже другим самолетом другой авиакомпании, добавил SHOT.

«Работники „Победы“ не попытались ни разобраться в ситуации, ни с пониманием отнестись к ветерану СВО, пережившему ранение, а просто выставили его на улицу. На кадрах из самолета, опубликованных „Катунь 24“, видно, какие объяснения дают сотрудники авиакомпании — от него якобы пахло табачным дымом. При этом датчики не сработали, а свидетели утверждают, что запах табачного дыма чувствовался еще в автобусе», — отметила Readovka.

Какие последствия скандала

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту случившегося.

«Участника специальной военной операции, возвращавшегося домой после лечения в связи с полученным ранением, сняли с рейса ввиду того, что сотрудники авиакомпании заподозрили его в курении на борту самолета. Однако датчики дыма не сработали, и иных фактов, подтверждающих данные претензии, не установлено», — сообщает СКР.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Бастрыкин

Какой еще скандал недавно произошел на борту «Победы»

27 февраля стало известно о дебоше алтайского экс-депутата Артака Махсудяна на борту «Победы» в Барнауле.

«63-летний Артак Махсудян сел на место 15F — у аварийного выхода возле окна — и готовился к полету в Москву. Однако у него не получалось пристегнуть ремень безопасности и он попросил удлинитель. По правилам „Победы“ в таком случае пассажир не может сидеть возле аварийного выхода. Бортпроводники предложили ему пересесть на места XL — кресла повышенной комфортности, но не у аварийного выхода. При том, что Махсудян изначально купил себе место класса XXL (у таких пространство для ног составляет 100 см, тогда как у кресел XL только 82 см). В ответ на это бывший депутат начал возмущаться, и сказал, что лучше он не полетит, чем пересядет. Сразу после этого он неожиданно перешел к оскорблениям: оскорбил стоявшую рядом бортпроводницу и угрожал расправой всему экипажу сразу после посадки в Москве. Тогда у Махсудяна спросили, желает ли он сняться с рейса, на что тот грубо ответил, что полетит на месте, за которое заплатил, вдогонку снова оскорбив бортпроводниц», — пишет SHOT.

По информации источника, в итоге на борт пришлось подняться сотрудникам службы безопасности и полицейским, которые сняли депутата с рейса из-за «невыполнения законных требований командира воздушного судна».

«В 2012 году Артак Махсудян был избран депутатом Заксобрания Алтайского края от КПРФ. За два года до этого мировой суд в Курьинском районе постановил, что Махсудян искажал суммы начисления налога на прибыль, что позволило ему сэкономить около 1,2 миллиона рублей. Из-за этого он был оштрафован», — добавил SHOT.

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