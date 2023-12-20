Что за скандал с отелем «Добрыня» и участниками СВО в Ростовской области Под Ростовом закрылся отель «Добрыня», куда отказались заселять бойцов ВС РФ

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Военнослужащие ВС РФ

В Ростовской области закрыли отель «Добрыня», владельцы которого несколько дней назад отказались заселять в номер военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Что об этом известно?

Когда произошел инцидент

Telegram-канал Don Mash 18 декабря сообщил, что бойцов ВС РФ, возвращающихся из отпуска, не пустили в отель «Добрыня», хотя номер был заранее забронирован.

По словам организатора перевозок, водитель встретил в аэропорту троих военнослужащих, которые направлялись в зону проведения специальной военной операции. Для них был забронировал номер в таможенной зоне города Миллерово, куда они приехали около 12 часов ночи.

«В тот момент, когда военные прибыли к отелю, их не пустили на территорию. Администратор отеля заявила, что военных они не обслуживают», — отметила организатор.

Авторы Don Mash связались с женщиной, которая владеет отелем, и она подтвердила, что военнослужащих не пустили в номер.

«Люди не хотят потом заезжать с детьми в этот день. Боятся, не хотят. И получается, что у нас тогда только военные. Плюс военные плохо себя ведут, курят в номерах, мусора много оставляют», — рассказала она.

В беседе с изданием Regnum администратор Алена, которая работала в тот день, объяснила, что военные являются частыми гостями их отеля.

«Это произошло еще 28 ноября, я не понимаю, почему только сейчас появились претензии к нам. В этот день у нас военные занимали около восьми номеров, у меня остались их имена и телефоны. Никаких проблем с ними не было. А с этими получилось так, что для них женщина забронировала двухместный номер и приехали трое мужчин на две кровати. Нам просто было некуда их селить, потому что все было занято. Поэтому я предложила другой отель и вернула деньги. У нас часто проживают военные. Но конкретно в этот день одновременно много заехало», — объяснила девушка.

Также она отметила, что военнослужащим вернули все финансовые средства и перед ними извинились.

Что известно про закрытие отеля «Добрыня»

По информации Telegram-канала Don Mash, отель «Добрыня» закрылся после скандала. Отмечается, что данные о гостинице пропали из всех агрегаторов и на звонки никто больше не отвечает.

«Мы поехали на место, но дверь была закрыта. На звонки тоже никто не отвечает», — сообщает Don Mash.

Администратор Алена ранее жаловалась, что после инцидента якобы стало поступать много звонков с угрозами от разных людей.

«Много людей звонят с угрозами, уже на телефон страшно отвечать. Звонят, не представляются, оскорбляют и угрожают. Я столько сегодня выслушала по телефону, что мне уже не очень хорошо. В ответ ничего слушать не хотят, причину не хотят слушать. Говорят, что наш отель против военных», — сказала она.

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