Что за ситуация с бананами и цветами из Эквадора, почему их не будет в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россельхознадзор ограничил ввоз выращенных в Эквадоре гвоздик и бананов через страны Европейского союза: Германию, Нидерланды, Литву и Латвию. Что об этом известно, как запрет на импорт может быть связан с оружием для ВСУ?

Почему запретили ввозить бананы и гвоздики из Эквадора

Россельхознадзор выразил обеспокоенность участившимися случаями нарушения фитосанитарных требований при поставках срезанных цветов эквадорского происхождения и постановил прекратить сертификацию гвоздик с 9 февраля.

«Принимая во внимание, что наибольшее количество обнаружений карантинных объектов выявляется в цветочной продукции происхождением из Эквадора, поступающей на территорию России через страны Европейского союза (Нидерланды, Германия, Латвия, Литва), российской Службой направлены соответствующие обращения в адрес уполномоченных органов данных стран с просьбой прекратить с 9 февраля сертификацию эквадорских гвоздик», — сообщили в ведомстве.

В эквадорских гвоздиках был выявлен западный цветочный трипс, который является вредителем закрытого грунта. Решение об ограничении ввоза бананов из Эквадора было принято из-за обнаружения в них карантинного объекта — многоядной мухи-горбатки. Ограничительные меры ввели в отношении пяти эквадорских экспортеров фруктов, допустивших наибольшее количество санитарных нарушений.

При чем здесь оружие для ВСУ

Поставки гвоздик и бананов из Эквадора были остановлены на фоне решения президента Эквадора Даниэля Нобоа о передаче старого советского оружия на Украину. При этом глава государства подчеркнул, что его страна не будет разрывать отношения с РФ, а чтобы обойти заключенные договоренности с Москвой, он назвал оружие «металлоломом». На это также обратил внимание военный эксперт Борис Рожин.

«После заявлений Эквадора о передаче под давлением США старой советской техники на Украину, Россия прекращает импорт гвоздик и бананов из этой страны <...> Правильная реакция, которая ударит по эквадорскому сельскому хозяйству и без того находящемуся в сложной ситуации. РФ была крупнейшим покупателем местных бананов», — написал он в своем Telegram-канале.

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с NEWS.ru заявил, что именуемая «металлоломом» военную техника будет передана Вооруженным силам Украины.

«Я думаю, металлолом — чисто политическое название. Если бы это была списанная техника, мы не возмущались по этому поводу. Вполне пригодная, работоспособная техника, которая может принимать участие в боевых действиях. США наскребают образцы советского вооружения и передают Украине <...> Таким образом, они набираются для ВСУ с мира по нитке. Переломить ситуацию [на фронте] такими сборами невозможно, но поддержать наступательный или оборонительный пыл ВСУ удается», — сообщил эксперт.

Как запрет на экспорт скажется на России

Финансовый аналитик Александр Разуваев в интервью NEWS.ru предположил, что латиноамериканские страны заменят Эквадор в качестве поставщика бананов в Россию, а гвоздики сможет ввозить Азербайджан.

«Россия договорится со странами Латинской Америки, деньги всем нужны. С Латинской Америкой у нас нормальные отношения. Производителей там много, практически все страны. Если брать цветы, то поскольку цветы из Гааги, видимо, никак не поступают в Россию, заменой станет Азербайджан», — объяснил Разуваев.

При этом бананы могут подорожать на 20–30%, заявила NEWS.ru доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.

«По мнению многих экспертов, бананы подорожают на 20–30%. Что касается гвоздик из Эквадора, то эта страна не является основополагающей по поставкам цветов в Россию, поэтому здесь рост цен будет примерно на 10%», — отметила специалист.

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