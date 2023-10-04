Что за сирены звучали в Москве и Петербурге 4 октября, при чем тут СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Крупномасштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней проходит 4 октября во всех регионах России. Для чего ее проводят, при чем тут спецоперация на Украине?

Что говорят в МЧС насчет проверки оповещения

В МЧС призвали граждан не паниковать и с особым вниманием относиться к информации, которая в это время транслируется в теле- и радиоэфире. Информационное сообщение было запущено на всех федеральных каналах.

«Масштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней пройдет во всех субъектах России. Проверка с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских теле- и радиоканалов будет проведена 4 октября», — сообщили в ведомстве.

Проверка позволяет объективно оценивать работоспособность оконечных средств оповещения, а также готовность дежурного персонала, который отвечает за запуск систем.

Система оповещения населения должна находиться в рабочем состоянии для своевременного доведения сигнала до граждан в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, уточнили в ведомстве.

Проверка приурочена к 91-й годовщине гражданской обороны России, которая отмечается 4 октября. В 1932 году Совет народных комиссаров утвердил положение о противовоздушной обороне СССР.

Как система оповещения связана с СВО

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru заявил, что в связи с тем, что Россия проводит спецоперацию на Украине, все связанные с оповещением граждан системы должны находиться в идеальном состоянии.

«Страна, между прочим, ведет военную спецоперацию, и все системы, связанные с оповещением граждан, должны быть в идеальном состоянии. А для этого, естественно, их требуется периодически тестировать», — объяснил он.

Парламентарий считает, что в рамках проверки также правительство должно отслеживать реакцию граждан на сигнал.

«В том числе отрабатывать не только технику, но и реакцию населения. Каждый должен знать, как поступать в случае, если звучит сирена, куда идти, что брать с собой», — уточнил Журавлев.

Депутат также обратил внимание россиян, что им нужно быть готовыми к любому развитию событий и осознавать, что стране противостоит «коварный и безжалостный враг, который не чурается наносить удары по мирным объектам».

В какое время включают сирены в России 4 октября

В Москве и Санкт-Петербурге сирены прозвучат в 10:45. На территории Ленинградской области также проведут подобные действия во избежание возникновения чрезвычайных ситуаций. Звуковой сигнал прозвучит в промежутке с 10:00 до 11:00. С 10:43 до 10:44 покажут специальный проверочный видеоролик.

В Краснодарском крае 4 октября системы оповещения будут тестировать в течение полутора часов с 10:35 до 12:00.

Также системы оповещения проверят и в Крыму. На полуострове эта тренировка в один день пройдет трижды без включения сирен.

«4 октября в 10:00, 13:00 и 15:00 будет проведена проверка системы оповещения населения Республики Крым без включения сирен», — сообщили в местном управлении МЧС.

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