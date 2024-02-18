Что за сбой в Telegram 18 февраля, почему не работает, не открывается

Фото: Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

В работе Telegram сегодня, 18 февраля, произошел массовый сбой, в результате мессенджер перестал открываться в мобильной и компьютерной версиях приложения. Какие последние новости известны?

В каких регионах не работал Telegram 18 февраля

По данным сервиса Downdetector, о сбоях в Telegram сообщили более 550 пользователей. Портал «Сбой.рф» сообщает, что на проблемы в работе приложения пожаловались более 10 тысяч человек. Больше всего жалоб поступило из Москвы — 38%, Санкт-Петербурга — 12% и Краснодарского края — 5%.

Мессенджер не работал в Новосибирской, Московской, Ростовской и Свердловской областях, а также в Татарстане, Башкирии и на Ставрополье.

В комментариях многие пользователи сообщали, что проблемы возникли не только в России, но и за рубежом.

«Наблюдаются проблемы с Telegram по всему миру с 14:20 мск. UPD. DC2 (Европа) восстановился в 14:40 мск и полностью стабилизировался в 14:50 мск», — писали источники.

После масштабного сбоя у Telegram вышло обновление. Теперь можно менять оформление группы и публиковать истории от общих чатов. На данный момент неизвестно, связано ли это с проблемами в работе приложения.

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Когда ранее были сбои в работе Telegram

24 января 2024 года в России были зафиксированы сбои в работе мессенджера Telegram. Тогда за сутки об ошибках сообщили более 1100 пользователей, следовало из данных сервиса «Сбой.рф».

По данным источников, трудности с работой Telegram наблюдались в Новосибирске (30%), в Хабаровском крае (21%) и в Москве (13%). Кроме того, об ошибках сообщают жители Санкт-Петербурга (7%), Приморского края (5%) и Башкирии (3%).

28 декабря 2023 года пользователи мессенджера жаловались, что не обновлялись каналы, а сообщения не доставлялись адресатам.

Сигналы о сбоях начали массово поступать примерно в 20:30 мск. Больше всего сообщений о проблемах в работе поступило из Москвы, Ташкента, Донецка, Санкт-Петербурга, Челябинска, Одессы и Самары.

Также сбой был зафиксирован 30 октября прошлого года, приложение не работало в нескольких регионах России.

Канал Telegram Info советовал использовать VPN-сервисы, если возникают подобные проблемы.

«Наши подписчики сообщают, что в нескольких регионах России приложения Telegram не могут установить соединение с сервером. Известны случаи в Ставропольском крае, на Кавказе, в Ростовской области и Краснодарском крае. Иногда VPN помогает, а иногда нет. Известны случаи, когда приложение на ПК и/или веб-приложение работают корректно, а мобильные приложения не могут подключиться к серверу, хотя пользователь использует один и тот же способ подключения к сети Интернет», — говорилось в сообщении.

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