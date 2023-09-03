Что за песня Шуфутинского о 3 сентября, зачем переворачивать календарь

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Михаил Шуфутинский

Песня «Третье сентября» в исполнении Михаила Шуфутинского впервые прозвучала 30 лет назад. Почему композиция до сих пор популярна в России и что о ней говорит сам артист?

Что известно о песне «Третье сентября»

Шуфутинский в одном из интервью рассказывал, что когда композитор Игорь Крутой предложил исполнить песню, то она приглянулась ему тем, что в ней «каждый, кто слышал слова, мог найти что-то свое, вспомнить то, что происходило в его жизни».

«В песне огромные чувства, и музыка, и стихи — они очень такие хрупкие и емкие по смыслу. Они очень „разогревают“ внутри. Два человека талантливых, композитор и поэт, написали такую песню, а третий человек ее спел. Совпало. Я очень рад этому совпадению, надо, чтобы таких совпадений было как можно больше в жизни», — заявил певец «Известиям».

Данная композиция в 1994 году вошла в сольный альбом артиста «Гуляй, душа», но особой популярностью среди поклонников творчества Шуфутинского не пользовалась.

«Она мне очень понравилась, и я решил над ней поработать. Я никогда не спрашивал почему. Для нас, исполнителей, это такая вещь...это вы все всем видите мистику, многие спрашивают: «А что же произошло 3 сентября?», «А что же там такого было?» — поделился шансонье.

3 сентября 2022 года Михаил Шуфутинский и Егор Крид выпустили новую версию песни «Третье сентября». От главной сентябрьской композиции остался припев и фрагменты текста о «дне прощания и горящих кострах рябины». Их разбавили современной аранжировкой, автотюном и рэп-куплетами.

Почему песня о 3 сентября Шуфутинского так популярна

В 2010 году в Сети появились снимки американского хип-хоп исполнителя Рики Росса с цитатой из припева песни «Третье сентября». Рэпер на кадрах внешне напоминал Михаила Шуфутинского. Затем в российских социальных сетях стало публиковаться множество шуток о «переворачивании календаря».

С каждым годом шутки про 3 сентября набирают популярность, а к шансонье обращаются СМИ с просьбой рассказать новую историю. По словам артиста, на вопросы об этой песне он ежегодно отвечает по множеству раз.

«В этот день у меня примерно 27 или 30 интервью на одну и ту же тему, поэтому этот день знаковый... В этот день я ее пою, и не только в этот. Поскольку песня любима на протяжении почти 30 лет всей страной, то я пою ее на каждом концерте», — рассказывал шансонье.

Какую пользу песня о 3 сентября приносит Шуфутинскому

По словам музыкального критика Евгения Бабичева, композиция «Третье сентября» будет и дальше набирать популярность с развитием социальных сетей.

«Так что надо уже привыкать к тому, что 3 сентября превратилось для нас в такой праздник имени исполнителя. Для Михаила Захаровича это, кстати, тоже большая радость. Есть артисты, которые за свою карьеру не создали ни одного хита, который бы так массово ушел в народ», — уверен он.

Также Бабичев отметил, что Михаил Шуфутинский, скорее всего, устал от того, что его ассоциируют с одной песней, но «он получает бесплатную рекламу каждый год 3 сентября».

Выступит ли Шуфутинский 3 сентября 2023 года

Михаил Шуфутинский впервые за четыре года выступит на сцене 3 сентября. Отмечается, что он споет в Кремле и на двух корпоративах. Сумма гонорара составит порядка 2,5 млн рублей за каждое мероприятие.

В райдере у певца указана бутылка 12-летнего виски Maсallan, бутылка белого сухого вина Pinot Grigio и Chablis.

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