Что за новую тактику ВС РФ начали применять в зоне СВО, какие изменения

Фото: МО РФ

Работа ОТРК «Искандер» в ходе проведения СВО

Российские военкоры в своих Telegram-каналах продолжают обсуждать последние новости СВО. Какую информацию они предоставили сегодня, 18 апреля 2024 года? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Что за новая тактика ВС РФ применяется в ходе СВО

«Как удар по Чернигову связан с новой тактикой ВС РФ? На данный момент достоверно неизвестно, сколько ракет применялось для удара. Исходя из предварительных данных, складывалось впечатление, что всего одна, однако на основе опубликованных снимков и видео можно предположить, что для удара по объекту ВСУ применялось две-три ракеты. Какие ракеты могли применяться? Предположительно, это были ракеты Р-500 комплекса „Искандер-К“. Их используют не так часто, как баллистические 9М723, однако количество эпизодов с прилетом этих ракет постепенно увеличивается. Выбор в пользу Р-500 (если он и правда имел место) неслучаен. Ракета отличается от баллистической 9М723 сверхнизкой траекторией полета. Это благоприятно сказывается на скрытности применения: вероятность обнаружить Р-500 в разы меньше, чем высотную 9М723, поскольку эффективная площадь рассеяния Р-500 составляет от 0,03 до 0,07 кв. м. Иначе говоря, ракета по параметрам полета и конструкции полностью вписывается в понятие „малозаметное средство поражения“», пишет «Военная хроника».

По информации авторов канала, масса боевой части Р-500 сопоставима — и в баллистической, и в крылатой ракетах «Искандер» по 480 кг, что обеспечивает необходимое качество поражения цели.

«Р-500 относятся к дозвуковым ракетам, они развивают скорость 970–1050 км/ч. Дальность пуска достигает 500 км, чего российским войскам достаточно, чтобы дотянуться до любого объекта с заранее известными координатами. Примечательно, что некоторые зарубежные эксперты зацепились за фото и видео с места прилета по гостинице „Профсоюзная“ на ул. Шевченко и уже сделали выводы, что „ракеты не достигли целей“. При этом кадры с места прилета не оставляют места для двойной трактовки результатов: очевидно, что объект не подлежит восстановлению и имеет критические разрушения, в том числе капитальных перекрытий. Как это работает и какого ущерба удается достичь, можно убедиться на примере 3D-симуляции попадания крылатой ракеты», — подчеркнула «Военная хроника».

Фото: ГСЧС Украины

Авторы канала заявили, что на основе вышеприведенной информации можно сделать вывод о новой тактике ВС РФ.

«Помимо изменения тактики ударов по тылам, российская армия скорректировала и механику поражения любых других украинских объектов. Любопытно, что существенно увеличивается и количество применяемых ракет. На энергетические объекты на территории Украины теперь расходуется от 5 до 15 крылатых ракет различного типа, а по расположениям ВСУ вместо одной ракеты все чаще прилетает не менее трех. Отчасти это говорит и о росте производственных возможностей российского ВПК, что в конечном счете позволяет войскам еще более гибко настраивать ударные системы для поражения объектов», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Что там с поставками Украине американских истребителей F-16

«Для пилотирования истребителей F-16 Украина может привлечь иностранных пилотов, состоящих в частных военных компаниях США и Канады, — это мнение французского эксперта в сфере авиации Сириля де Латтра. Специалистов по управлению F-16 в мире готовят несколько ЧВК, особняком из них стоят две — канадская Top Aces и американская Draken International. Из открытых источников известно, что Draken International активно занимается скупкой самолетов по всему миру. В частности, известно о контрактах с Нидерландами, Иорданией, Чехией, Испанией и Норвегией. Draken International тесно работает с американскими и французскими военными структурами. Кадровых проблем в компании нет, свой опыт там передают уволенные в запас пилоты ВВС различных стран мира. Аналогичная ситуация и у канадской Top Aces. ЧВК управляет внушительным парком модернизированных истребителей. Сотрудничают с оборонными ведомствами Канады, Германии и Австралии», — написал военкор Евгений Поддубный.

Фото: defense.gov f-16

По его словам, версия, что Украина может заключить контракты с этими ЧВК, вполне жизнеспособна.

«У украинских пилотов по-прежнему возникают трудности с управлением F-16. А, потому нельзя исключать, что на стороне противника в скором времени могут появиться и „воздушные иностранные наемники“», — добавил журналист.

Что сейчас происходит на Харьковском направлении

«Противник предпринял две волны ракетной и дроновой атаки Белгорода. 23 часа, взвыли сирены. Вновь „Вампиры“. 14 снарядов было уничтожено на подлете к Белгороду. Через три часа все повторилось, противник запускал беспилотники, часть улетели в сторону Воронежа, затем вновь характерные звуки в небе от работы наших средств ПВО — была сбита 21 цель (беспилотники самолетного типа и кассетные боеприпасы). Скорее всего, противник вновь подтянул несколько комплексов РСЗО, они располагаются в разных местах между белгородским приграничьем и городом Харьковом. Ночные удары наносились из Волчанска и Чугуева. Этот участок тщательно охраняется ВСУ. Там расположены командные пункты. А также некоторые объекты, которые тщательно охраняются, они расположены в лесу. По ним и бьем», — рассказал военкор Геннадий Алехин.

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