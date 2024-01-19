Что за масштабный сбой в работе «Билайна» 19 января, почему не работает

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Сбои в работе по всей стране наблюдаются у сотового оператора «Билайн», следует из данных сервиса «Сбой.рф», отслеживающего различные неполадки и отключения. Что об этом известно?

В каких городах чаще всего жалуются на проблемы со связью

По данным сервиса «Сбой.рф», на данный момент поступило более 3,4 тысячи жалоб на проблемы в работе у сотового оператора «Билайн».

Чаще всего о сбоях за последние сутки сообщали из Нижегородской области (24% всех жалоб), Москвы (19%), Самарской области (13%) и Республики Татарстан (9%).

По данным сервиса Downradar, большинство абонентов сообщили об общем сбое в работе оператора. 21% пользователей указали на проблемы в работе домашнего интернета. У некоторых клиентов «Билайн» не работает мобильный интернет.

По информации Brandanalytics, наибольшее количество обращений о сбоях в работе сотового оператора поступало в 09:30 мск. Чаще всего на сбои жаловались жители Самары, Казани и Уфы.

В пресс-службе оператора «Билайн» в 11:00 сообщили, что сеть работает штатно и никаких проблем в работе зафиксировано не было.

«В настоящий момент сеть работает штатно», — заявили RT в пресс-службе.

Когда ранее были сбои у «Билайна»

21 июня 2023 года абоненты «Билайна» столкнулись с проблемами в работе мобильного интернета и мобильного приложения оператора. При попытке входа в аккаунт пользователи получали сообщение об ошибке.

В пресс-службе мобильного оператора тогда подтвердили нестабильную работу связи.

«В настоящий момент возможна нестабильная работа связи и мобильного интернета. Мы работаем над восстановлением сервиса. Скоро вы снова сможете пользоваться всеми услугами связи в полном объеме», — рассказали в службе поддержки.

Также о проблемах в работе «Билайна» сообщалось 15 марта 2022 года. По данным ресурса Downdetector, произошел массовый сбой, из-за которого клиенты мобильного оператора не могли выйти в интернет, зайти в мобильное приложение и совершить звонок.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самое большое количество жалоб о работе «Билайна» приходило из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.

Что за массовый сбой был в работе «ВКонтакте» и мессенджере WhatsApp

17 января пользователи мессенджера WhatsApp начали массово жаловаться на сбой в работе мобильного приложения, следовало из данных сервиса «Сбой.рф».

Основная часть поступала Башкирии (53%). Также с проблемой столкнулись пользователи в Татарстане (15%) и Москве (14%). Жалобы на работу мессенджера поступали из Самарской, Нижегородской областей, Санкт-Петербурга, Оренбургской области и Удмуртии.

16 января пользователи социальной сети «ВКонтакте» по всему миру заявили о проблемах в работе сайта.

В комментарии NEWS.ru представители соцсети подтвердили факт сбоя в работе сервиса. По их словам, пользователи в некоторых регионах испытывали затруднения с загрузкой части сервисов, но специалисты работали над устранением сбоя.

«ВКонтакте работает в обычном режиме. Все сервисы соцсети доступны пользователям в полном объёме», — заявили в пресс-службе социальной сети.

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