Что за мальчик с Украины, которому Скабеева и Шарий помогут уехать в РФ?

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Сети распространилось видео, на котором мальчик на территории Украины, выразивший желание уехать в Россию, подвергается нападкам со стороны, предположительно, военнослужащего ВСУ. Что об этом известно, как отреагировали телеведущая Ольга Скабеева и блогер Анатолий Шарий?

Что за видео с мальчиком, которого материт украинский военный

Соответствующий ролик появился в Telegram-каналах 20 февраля. Известно, что действие происходит в городе Дружковке в Донецкой Народной Республике (ДНР), который сейчас находится под контролем Вооруженных сил Украины.

На кадрах запечатлен разговор мужчины, который, предположительно, является украинским военнослужащим, и семилетнего ребенка, моющего машину. Как выясняется в видео, мальчик хочет заработать денег, чтобы вместе с матерью уехать в Краснодар. Об этом ребенок заявил, отвечая на соответствующий вопрос взрослого, который предположил, что пунктом назначения его несовершеннолетнего собеседника будет Польша.

Слова ребенка вызвали агрессивную реакцию мужчины, который с применением нецензурной лексики принялся оскорблять мальчика, называя его коллаборантом.

«На маленького ребенка накинулся военнослужащий ВСУ за то, что тот хотел заработать денег на отъезд с Украины. Мальчик из Дружковки был снят во время мытья одной из машин. Когда у ребенка спросили, на что он зарабатывает, тот ответил, что на переезд в Краснодар. За это на мальчика, который растерянно все время сжимал тряпочку и моющее средство, тут же обрушился поток мата и угроз от взрослого человека, пообещавшего „поговорить“ с его матерью. Ребенок при этом отвечал мужчине на русском языке», — пишет Telegram-канал Readovka.

Источник добавляет, что судьба мальчика и его семьи остается неизвестной. В публикации не исключается, что в отношении несовершеннолетнего и его родителей могут последовать санкции со стороны украинских властей.

Кто вызвался помочь мальчику

На видео обратила внимание российская телеведущая Ольга Скабеева. В своем Telegram-канале она предложила спасти ребенка.

«Давайте спасем!» — написала журналистка, предоставив краткое описание происходящих на кадрах событий.

Не остался в стороне и украинский блогер Анатолий Шарий. Он заявил, что готов материально помочь мальчику и его семье перебраться в Краснодар.

«Если малой или родители напишут — обеспечу материально выезд в Краснодар и еще сверху дам», — пишет Шарий в своем Telegram-канале.

Депутат Госдумы Яна Лантратова в беседе с телеканалом RT сообщила, что готова купить билеты в Россию семье мальчика с резонансного видео.

«Мне очень жалко людей, наших, русских людей, которые не могут вернуться домой. Особенно больно от того, что в такой ситуации оказались и дети», — заявила парламентарий.

Помочь ребенку и его родным также вызвалась военкор Первого канала Ирина Куксенкова. В своем Telegram-канале она отметила, что будет счастлива посодействовать семье мальчика.

«Пожалуйста, пусть этому мальчику с мамой удастся вырваться. Если найдутся координаты, я буду счастлива помочь», — указала Куксенкова.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости Ольга Скабеева

Что сейчас происходит в Дружковке

В настоящее время город находится под контролем украинских войск. 20 февраля Telegram-канал «Донбасский Партизан» сообщил об ударе по территории Дружковского завода газовой аппаратуры (Gretta).

«Согласно имеющимся данным, территория предприятия использовалась военнослужащими украинских формирований в качестве пункта временного пребывания личного состава и техники при проведении ротационных мероприятий или перегруппировки сил. По полученной информации, в момент удара на объекте находилось от 200 до 300 человек личного состава и порядка 15 единиц техники. Точные количественные и качественные показатели удара неизвестны», — отмечалось в публикации источника.

Минобороны России эти данные не комментировало.

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