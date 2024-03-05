Что за инцидент с лошадью в квартире в Кемеровской области случился 5 марта

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Кемеровской области мужчина притащил в квартиру лошадь, чтобы поздравить жену с наступающим 8 Марта, пишут Telegram-каналы. Что об этом нужно знать?

Как и почему лошадь оказалась в квартире

Сегодня утром Telegram-канал Mash Siberia сообщил, что житель многоэтажки в Кемеровской области в три часа ночи привел домой лошадь.

«Светлана из Осинников проснулась от стука и криков, в глазок увидела конский зад. Нежданную гостью привел сосед из квартиры напротив. По словам местных, он завел животное внутрь, после чего почти два часа скандалил с женой. Лошадь в итоге из подъезда все-таки вывели. Квартиру „ковбой“ снимает, после случившегося не открывает дверь. Хозяйку пока не могут найти ни жильцы, ни управляющая компания», — сообщал источник.

«„Принц“ завел животное в подъезд и заявился к жене в съемную квартиру в три часа ночи в городе Осинники. Но женщина сюрприз не оценила. Парочка, по словам соседей, ругалась пару часов. Лошадь из подъезда все-таки выгнали. Вместе с наездником», — писал SHOT.

«Около трех часов ночи местный житель привел домой коня. Попытался оседлать животное, затем зайти с ним в квартиру, но безуспешно — объяснить домашним, что это вообще такое происходит и где он взял коняшку, пьяненький джигит не смог. Пришлось возвращаться с лошадью, откуда пришли, оставив на память соседям кучу навоза», — рассказал «112».

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Местные жители рассказали RT, что мужчина был пьян, а в управляющей компании добавили, что он пытался завести животное на четвертый этаж в съемную квартиру.

Через некоторое время стало известно, что россиянин все же смог притащить лошадь в комнату к жене, а затем отвел коня обратно.

«Здоровенный конь в комнатушке на пятом этаже кузбасской панельки: мужики, трепещите, этого феерического принца вам не переплюнуть! Серега из города Осинники таки смог заехать к любимой по лестнице верхом в три часа ночи, чтобы извиниться за свои косяки и поздравить с наступающим 8 Марта. „Припарковался“ в комнате, поразил возлюбленную и ребенка, а лошадка наслаждалась квартирным уютом около двух часов», — написал SHOT.

«Оказалось, это подарок жене на 8 Марта. Счастливая (или нет?) получательница показала коня в очень непривычной для него атмосфере. Сама она, судя по интонации, не очень обрадовалась, а вот ребенок, неожиданно получивший МЕГАПОНИ, точно кайфанул», — отметил Mash.

«Екатерина рассказала знакомым, что в это время спокойно спала дома и ничего не подозревала. Сергею пришлось объясняться с полицейским — сейчас он находится в отделе МВД. Сергей рассказал, что раньше он работал на ферме и в ночи ему якобы приспичило поскакать, отказать себе в удовольствии он не смог. Договорился с другом и прямо на коне вернулся домой. После променада Сергей увел лошадь обратно на ферму, оставив соседям хорошие кадры и не самый хороший запах в подъезде», — добавила Baza.

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