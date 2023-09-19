Что за гиперзвуковой патрон сделали в России: какая скорость, что пробивает В России начались испытания гиперзвукового снайперского патрона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель российской оружейной компании Lobaev Arms Владислав Лобаев заявил, что стартовали испытания гиперзвукового снайперского патрона, который может развить скорость свыше 1500 метров в секунду. Для чего необходим гиперзвуковой патрон?

Что известно о новом патроне

По словам Лобаева, на предприятии в настоящее время проводятся скоростные и кучностные испытания гиперзвукового патрона. Патрон пока называется «условно гиперзвуковым», потому что сегодня летает «на грани» гиперзвуковой скорости.

«Мы можем его выпускать в пограничном с гиперзвуковым варианте или собственно выходить на гиперзвук. Данное решение мы будем принимать по итогам испытаний, когда определится масса серийного изделия. Гиперзвук начинается со скорости свыше 1500 метров в секунду (выше пяти чисел Маха), высокоскоростным снайперским патроном считается патрон, летящий со скоростью 900 метров в секунду», — объяснил руководитель Lobaev Arms.

Почему проект ранее был заморожен

Владислав Лобаев пояснил, что компания некоторое время назад уже начала разрабатывать гиперзвуковой патрон, но из-за ускоренных темпов производства вооружения по гособоронзаказу было принято решение отложить данный проект.

Возобновить разработки пришлось из-за того, что украинские военные стали применять на поле боя новые патроны калибра 10×100 миллиметров.

«Противник применяет этот калибр на дальностях за пределами зоны поражения винтовок калибра Cheytac (10,3×77 миллиметров. — NEWS.ru), то есть на расстоянии 2,4–2,6 километра. Опасность этих патронов в том, что они пробивают любые средства индивидуальной бронезащиты на дальности 1,7–1,8 километра даже не бронебойной пулей», — рассказал Лобаев.

Какое вооружение выпускает Lobaev Arms

17 июля Владислав Лобаев сообщил, что предприятие-разработчик начало производство новой самозарядной снайперской винтовки «Зверобой».

«Наша компания приняла решение сдвинуть на более раннее время выпуск „самозарядки“ калибра 375 и 408 Cheytac, разработанной компанией ранее. Рабочее название проекта „Зверобой“ мы выбрали по итогам „народного голосования“ в соцсетях. Преимущество этой винтовки в том, что при кучности стрельбы 0,5 угловой минуты она даст возможность поражать цели на дальностях в два и более километра менее подготовленными стрелками за счет возможности производства быстрого повторного выстрела», — пояснил глава предприятия-разработчика.

Также Лобаев подчеркнул, что производство новой винтовки стало возможным благодаря тому, что компания смогла разработать и уже серийно выпускает патрон калибра Cheytac, который состоит исключительно из отечественных комплектующих.

«Мы создали полностью российский патрон для винтовок калибра 375 Cheytac, уже начали его серийное производство. Впервые на наши винтовки калибра 375 Cheytac поставляются патроны с российской гильзой разработки Lobaev Arms и порохом одного казанского предприятия, раньше мы использовали зарубежные комплектующие», — отметил глава компании в беседе с РИА Новости.

Патрон Cheytac — специализированный снайперский боеприпас для стрельбы на большие дистанции. Он создан с целью вести высокоточную снайперскую стрельбу.

6 мая стало известно, что оружейная компания Lobaev Arms за время проведения спецоперации на Украине облегчила и унифицировала конструкцию нескольких дальнобойных винтовок.

«Они очень сильно поменялись как по облику, так и по другим характеристикам: например, „Севастополь“ и „Возмездие“. Обе модели облегчены и получили унификацию по ряду деталей с другими моделями», — рассказал Лобаев.

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