Что ВС РФ могут противопоставить американскому беспилотнику Global Hawk

Фото: US Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

БПЛА RQ-4B Global Hawk

Министр обороны России Андрей Белоусов после недавней атаки по пляжу в Севастополе дал поручение Генеральному штабу РФ представить варианты реагирования на действия БПЛА недружественных стран в акватории Черного моря. Говоря другими словами, больше терпеть у себя под носом американские беспилотники невозможно.

Может летать куда угодно

Не секрет, что летающие над Черным морем американcкие БПЛА RQ-4B Global Hawk собирают разведданные о Черноморском флоте РФ и всех прочих военных объектах, что попадают в их поле зрения. А попасть может многое, потому что разработанный концерном Northrop Grumman беспилотник под завязку напичкан дорогостоящей разведывательной аппаратурой. Неслучайно его масса превышает 12 тонн, а по дальности полета с ним не могут спорить даже стратегические бомбардировщики — 25 000 километров. То есть он может в прямом смысле слова облететь половину Земли.

Самое интересное, что этот летательный аппарат был разработан в середине 90-х годов, когда СССР уже не было, а Россия рассматривала США и блок НАТО чуть ли не как друзей. Однако американцы лишь на словах были за мир во всем мире. А на разработку RQ-4B Global Hawk потратили более $13 млрд, создав стратегический разведывательный беспилотник, аналогов которого в мире до сих пор нет.

Фото: US Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press БПЛА RQ-4B Global Hawk

С помощью радара, инфракрасных камер и оптики высокого разрешения RQ-4B Global Hawk способен вести разведку с высоты 16 километров на дальности до 200 километров, вот почему его часто замечают над Черным морем, где он собирает данные для ВСУ. Эти данные предназначены для операторов систем HIMARS: получив целеуказание с RQ-4B Global Hawk, они стреляют ракетами ATACMS. 23 июня такой целью был избран севастопольский пляж с мирными людьми, что привело к жертвам. И это, однозначно, можно классифицировать как военное преступление.

Риторика станет иной

Россия даже после севастопольской трагедии вряд ли будет задействовать силы ПВО для атаки американских БПЛА в нейтральных водах. Но России ничего не мешает задействовать системы РЭБ. Любая суверенная страна может задействовать такие системы на своей территории и не обязана отчитываться, зачем это было сделано.

Более того, вовсе не обязательно «ронять» RQ-4B Global Hawk в Черное море. Можно просто дать понять, что такая возможность существует. И хотя на днях официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что американские беспилотники будут летать там, где они считают нужным, тон таких заявлений может очень быстро поменяться. Особенно если американцы увидят, что против их беспилотников могут быть предприняты действия, которые теоретически могут привести к потере аппаратов.

Несмотря на то что США денег на украинский конфликт не жалеют, даже для американцев потеря такого беспилотника, как RQ-4B Global Hawk, это непозволительная роскошь. Во-первых, он стоит примерно в два раза больше истребителей-бомбардировщиков, а во-вторых, выпущено их чуть более 40 штук, США такие БПЛА явно еще пригодятся в будущем. Развязывать военные конфликты по всему миру для американцев давно является делом привычным, поэтому можно не сомневаться, что RQ-4B Global Hawk нескоро отправится на пенсию.

Фото: US Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press БПЛА RQ-4B Global Hawk

В небе может случиться все что угодно

Наверняка у наших военных давно существуют решения, как осложнить работу RQ-4B Global Hawk. Причем осложнить до такого уровня, когда риски от каждого разведывательного вылета с итальянской авиабазы Сигонелла, где базируется RQ-4B Global Hawk, будут кратно превышать ценность полученной информации.

Ведь этот беспилотник может выйти из строя из-за чего угодно. Например, из-за «внезапного» электромагнитного импульса. Или от того, что «случайно» пролетавший над беспилотником самолет немножко облил его керосином. Да мало ли что может произойти в небе непонятного...

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