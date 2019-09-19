18 сентября полицейский Алексей Смирнов застрелил двух работников УСБ МВД, когда те пытались его задержать. Один из сотрудников правоохранительных органов — старший лейтенант Максим Веялко — в результате скончался. Остальные получили ранения. С момента происшествия СМИ и общественные деятели писали о разных причинах конфликта. News.ru собрал версии случившегося.

Согласно газете «Коммерсант» , на Смирнова вышли после задержания одного из попавшегося на взятке полицейских. Борцы с коррупцией установили, что Алексей Смирнов брал небольшие суммы с тех, кого ловил на мелких правонарушениях — он мог заработать примерно по 10 тыс. рублей за смену. В отделении, где работает Смирнов, установили скрытую видеокамеру, которая подтвердила выводы полицейских. Незадолго до перестрелки Смирнов остановил на улице мужчину без паспорта и вытребовал у него 2 тыс. рублей за то, чтобы беспрепятственно его отпустить. Когда борцы с коррупцией вошли в кабинет к прапорщику и попросили показать полученные деньги, тот выхватил из кармана пистолет и выстрелил в оперуполномоченного УСБ старшего лейтенанта Максима Веялко. Затем он наставил пистолет на подполковника Алексея Лимонова, приказав ему лечь на пол.

В этот момент Веялко попытался убежать из комнаты, но Смирнов погнался за ним, на ходу выстрелив в лежащего на полу Лимонова. Веялко получил еще два тяжелейших ранения, смог выбраться из метро, но на улице скончался, пишет газета (за жизнь Лимонова сейчас борются врачи. — News.ru). После этого третий сотрудник УСБ, который ждал снаружи, запер дверь в кабинет и вызвал группу захвата. Смирнову предложили сдаться.

Сергей Карпухин/ТАСС

«Коммерсант» пишет, что вскоре группе захвата дверь открыл еще один полицейский, коллега Смирнова, который во время стрельбы находился в кабинете, но никак ему не препятствовал. Когда дверь была открыта, прапорщик уже самостоятельно зашёл в клетку для задержанных, а разряженный пистолет положил на стол, побоявшись, что его застрелят при задержании. На допросе он якобы попытался объяснить свое поведение страхом перед тюрьмой.

По некоторым данным, задержанный пожаловался на тяжёлые условия службы и небольшую зарплату — в последнее время он сильно уставал, так как несколько недель (из-за несанкционированных митингов, выборов в Мосгордуму и Дня города) ему, как и другим полицейским, приходилось работать без выходных, — отмечает газета.

Однако, по мнению администратора паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, стрельба случилась вследствие неудачной попытки провокации.

Существует практика, когда сотрудники собственной службы безопасности заходят без понятых, которые должны быть, мутят провокацию, а потом предлагают решить вопрос при помощи денег. Но предлагают не непосредственно сотруднику, а уже его руководству. Ведь если прапорщика задержат по подозрению в получении взятки, это моментально влечёт за собой последствия в виде дисциплинарных взысканий вплоть до увольнения для его руководителя. Соответственно, люди заинтересованы в том, чтобы тихо решить вопрос. Сотрудники работающие в метро об этом много говорят, — объясняет Воронцов.

«Омбудсмена» также настораживает отсутствие понятых.

Возможно, сотрудники собственной службы безопасности могли превысить свои полномочия и изъять у постового деньги с нарушениями: то есть сначала заковать его в наручники, засунуть ему деньги, после чего пригласить понятых с платформы, — размышляет Воронцов.

Администратор паблика в своём канале в Telegram призвал дать контакты родственников и близких прапорщика полиции Смирнова и помочь «пролить свет истины» на историю с перестрелкой. Также Воронцов сообщил, что нашёл для задержанного «толкового адвоката».

Скепсис «омбудсмена» поддержал в своем Facebook глава правового департамента фонда «Русь сидящая» Алексей Федяров.

Вопросы есть. Почему эти двое зашли в комнату к прапору одни? Где «представители общественности» или понятые? Как собирались оформлять? Соглашусь с Воронцовым (ТК «Омбудсмен полиции»), хотели разложить на полу в наручниках и так оформить якобы изъятие при своих понятых. Не случилось. А вы думали, они своим не подбрасывают? И о какой там системе контроля полицейских говорено было на прямой линии? Вот она, в действии. Собственная безопасность подбрасывает взяточникам взятку ради «палки» в статистику, — написал Федяров.

Смирнову за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ) грозит наказание вплоть до пожизненного. Отметим, что за мелкую взятку он мог отделаться небольшим судебным штрафом. В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Также ход расследования дела взял на контроль прокурор Москвы Денис Попов.