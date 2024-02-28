Что скажет Путин: как мы будем жить ближайшие шесть лет

Фото: kremlin.ru/Сергей Савостьянов/ТАСС

Владимир Путин

Известно, что Владимир Путин не просто сам работает над основным смысловым массивом своих посланий, но до самого последнего момента вносит поправки. А потому вряд ли найдется широкий круг лиц, который мог бы с уверенностью предположить суть основных тезисов завтрашнего выступления президента.

Притом что по многим направлениям Владимир Путин уже вкратце формулировал свое видение стратегических проблем до 2030 года. Понятно, что президент не мыслит о развитии страны в изоляции, в отрыве от широкого международного сотрудничества, в том числе и в плане глобального разделения труда. Но в то же время он сторонник разностороннего суверенитета, от политического до технологического. Только так Россия может претендовать на роль равноправного партнера в отношениях с любыми государствами.

Стабильность — основа цивилизации

Понятно, что без достижения прочного и стабильного мира любые планы, рассчитанные на годы вперед, бессмысленны. Владимир Путин, без сомнения, повторит наш подход к украинскому кризису, основанный на видении будущего Украины как нейтрального демократического государства. Только излеченного от бациллы неофашизма и средневекового озверения. А главное, чтобы эта страна вообще вернула себе фактически утраченную государственную субъектность. А готовность Москвы к конструктивным переговорам остается в силе.

Однако президент вряд ли обойдет вниманием и тот факт, что международная стабильность — пакетное понятие. А потому и Москве, и Вашингтону можно и нужно договариваться по вопросу глобальной стратегической стабильности, учитывая все аспекты отношений и ничего, включая Украину, не оставляя за скобками.

Фото: kremlin.ru/Рамиль Ситдиков/РИА «Новости Владимир Путин

Можно предположить, что Владимир Владимирович подтвердит нежелание России идти на прямую конфронтацию с кем-либо в этом непростом мире, особенно учитывая тот факт, что Москва не заинтересована в усилении противостояния с объединенным Западом. Но, естественно, никто даже в теории не может допустить нашего стратегического поражения.

Путь к переговорам

Констатируя возросшую ядерную мощь страны, делая обзор поставленных на вооружение новых стратегических носителей, гиперзвуковых ракет и спущенных на воду ракетоносных подводных крейсеров, президент тем не менее еще раз подчеркнет исключительно сдерживающий характер программ перевооружения. Но главное — подтвердит еще раз: Россия не намерена размещать ядерные боеголовки в космическом пространстве и не будет первой, кто возобновит подземные ядерные испытания.

Конечно, рассуждения о возможности введения натовских сил на Украину или «нейтрализации» нашей Калининградской области вряд ли улучшат взаимопонимание в Европе. И, надо полагать, такие провокационные выпады получат соответствующий ответ в послании.

Между тем будет, видимо, отмечена планомерная работа по продвижению хорошо известных мирных российских тезисов, во многом рассчитанных на смену настроений в Белом доме. Притом что Москва четко обозначает свои жизненные интересы, жертвовать которыми не готова ни при каких условиях.

Фото: kremlin.ru/Максим Блинов/РИА «Новости» Владимир Путин

Заглянуть за горизонт

Понятно, что сильная внешняя политика может опираться только на сильную экономику, внутреннюю стабильность и консолидацию общества вокруг объединяющих идей, которыми для России были и остаются семейные ценности, преемственность поколений, духовные начала, отвержение любых форм постмодернистских извращений.

И в этой связи, констатировав устойчивость нашей экономики, вошедшей в пятерку мировых экономик, и безрезультатность санкционного давления, президент может перейти к перспективам развития страны до 2030 года, старт которым должная дать успешно проведенная президентская кампания.

И вряд ли стоит сомневаться в том, что завтра в полдень мы услышим много совершенно неожиданных идей и предлагаемых шагов в разных областях. Как говорит в таких случаях президент: «Вам понравится!»

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