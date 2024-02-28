Известно, что Владимир Путин не просто сам работает над основным смысловым массивом своих посланий, но до самого последнего момента вносит поправки. А потому вряд ли найдется широкий круг лиц, который мог бы с уверенностью предположить суть основных тезисов завтрашнего выступления президента.
Притом что по многим направлениям Владимир Путин уже вкратце формулировал свое видение стратегических проблем до 2030 года. Понятно, что президент не мыслит о развитии страны в изоляции, в отрыве от широкого международного сотрудничества, в том числе и в плане глобального разделения труда. Но в то же время он сторонник разностороннего суверенитета, от политического до технологического. Только так Россия может претендовать на роль равноправного партнера в отношениях с любыми государствами.
Стабильность — основа цивилизации
Понятно, что без достижения прочного и стабильного мира любые планы, рассчитанные на годы вперед, бессмысленны. Владимир Путин, без сомнения, повторит наш подход к украинскому кризису, основанный на видении будущего Украины как нейтрального демократического государства. Только излеченного от бациллы неофашизма и средневекового озверения. А главное, чтобы эта страна вообще вернула себе фактически утраченную государственную субъектность. А готовность Москвы к конструктивным переговорам остается в силе.
Однако президент вряд ли обойдет вниманием и тот факт, что международная стабильность — пакетное понятие. А потому и Москве, и Вашингтону можно и нужно договариваться по вопросу глобальной стратегической стабильности, учитывая все аспекты отношений и ничего, включая Украину, не оставляя за скобками.
Можно предположить, что Владимир Владимирович подтвердит нежелание России идти на прямую конфронтацию с кем-либо в этом непростом мире, особенно учитывая тот факт, что Москва не заинтересована в усилении противостояния с объединенным Западом. Но, естественно, никто даже в теории не может допустить нашего стратегического поражения.
Путь к переговорам
Констатируя возросшую ядерную мощь страны, делая обзор поставленных на вооружение новых стратегических носителей, гиперзвуковых ракет и спущенных на воду ракетоносных подводных крейсеров, президент тем не менее еще раз подчеркнет исключительно сдерживающий характер программ перевооружения. Но главное — подтвердит еще раз: Россия не намерена размещать ядерные боеголовки в космическом пространстве и не будет первой, кто возобновит подземные ядерные испытания.
Конечно, рассуждения о возможности введения натовских сил на Украину или «нейтрализации» нашей Калининградской области вряд ли улучшат взаимопонимание в Европе. И, надо полагать, такие провокационные выпады получат соответствующий ответ в послании.
Между тем будет, видимо, отмечена планомерная работа по продвижению хорошо известных мирных российских тезисов, во многом рассчитанных на смену настроений в Белом доме. Притом что Москва четко обозначает свои жизненные интересы, жертвовать которыми не готова ни при каких условиях.
Заглянуть за горизонт
Понятно, что сильная внешняя политика может опираться только на сильную экономику, внутреннюю стабильность и консолидацию общества вокруг объединяющих идей, которыми для России были и остаются семейные ценности, преемственность поколений, духовные начала, отвержение любых форм постмодернистских извращений.
И в этой связи, констатировав устойчивость нашей экономики, вошедшей в пятерку мировых экономик, и безрезультатность санкционного давления, президент может перейти к перспективам развития страны до 2030 года, старт которым должная дать успешно проведенная президентская кампания.
И вряд ли стоит сомневаться в том, что завтра в полдень мы услышим много совершенно неожиданных идей и предлагаемых шагов в разных областях. Как говорит в таких случаях президент: «Вам понравится!»
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