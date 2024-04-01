Что сейчас с родственниками террористов из «Крокуса»? Новости 1 апреля

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press/РИА Новости

Родственники четырех фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», которых внесли в перечень террористов и экстремистов, испытывают ряд трудностей в России. Правда ли, что некоторых выслали из страны, кто из них оказался в больнице и из-за чего?

Что известно о семье главаря боевиков из «Крокуса»

Четверо исполнителей теракта — Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни (считается главарем банды) и Мухаммадсобир Файзов — арестованы до 22 мая. Как сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева, все они после суда были отправлены в СИЗО «Лефортово».

Супруга старшего брата подозреваемого в участии в теракте в «Крокус Сити Холле» Фаридуни Гульбахор Джонова заявила, что она соболезнует российскому народу. Женщина сказала, что молится «зa Россию, зa их потерянных родных».

Издание «Азия-Плюс» сообщало, что в Таджикистане забрали всех родственников Фаридуни. Супруга дяди подозреваемого сообщила в интервью агентству, что «люди в официальной одежде», которые увезли всех родственников, скорее всего, были сотрудниками силовых ведомств страны. По словам женщины, их забрали 23 марта.

Где сейчас жена Фаридуни и его восьмимесячный ребенок, неизвестно.

Мать подозреваемого в организации теракта обратилась к своему сыну и родным жертв атаки. Видеоагентство Ruptly опубликовало ролик, в котором женщина осудила действия своего сына и попросила прощения от имени всей семьи.

«Я прошу прощения от имени своей семьи у родственников [людей], которые погибли. Они тоже мамы, у них есть сыновья, у них есть мамы. Cыночек, <...> зачем ты это сделал? <...> Если для Бога, ты никогда шахидом не станешь», — в слезах сказала женщина.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: Артем Геодакян/ТАСС Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: t.me/moscowcourts Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: t.me/moscowcourts Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы Фото: Артем Геодакян/ТАСС Рачабализода Саидакрами Муро Фото: Артем Геодакян/ТАСС Рачабализода Саидакрами Муро Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых

Почему родственники боевиков из «Крокуса» оказались в реанимации

«Газета.Ru» сообщила, что жена обвиняемого в теракте в «Крокусе» Далерджона Мирзоева попала в реанимацию, узнав о трагедии. По словам соседки семьи, услышав новость о теракте, его супруга сразу потеряла сознание, после чего ее госпитализировали.

«До сих пор лежит в больнице в реанимации», — сказала соседка пары.

Родственники Мирзоева отказались от него. В разговоре с KP.RU один из членов семьи боевика рассказал, что временно прописал его, так как тот был дальним родственником из Таджикистана. Собеседник издания отметил, что не может понять, как Мирзоев решился на участие в теракте.

«Лично для меня такого родственника больше нет. Я не знаю, как вообще он умудрился такое сотворить», — рассказал родственник подозреваемого.

Мужчина добавил, что на родине у Мирзоева жена и четверо детей.

Родители Мирзоева принесли соболезнования родственникам погибших при теракте. Мать мужчины не верит, что ее сын мог пойти на такое.

Именно Мирзоев на видео, снятом самими террористами во время теракта, добивает ножом жертв. За его семьей давно наблюдают спецслужбы Таджикистана: родной брат подозреваемого был в розыске за участие в ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) с 2016 года и пропал в Сирии в 2020 году.

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press Далерджон Мирзоев

Правда ли, что семьи боевиков выслали из России

Сестру Фаридуни с тремя детьми депортировали из России, сообщало издание «Азия-Плюс». По данным агентства, требование о выезде Махбубы Загаровой с тремя детьми из страны обосновали тем, что она прописала Фаридуни в своем доме.

У другого фигуранта дела Мирзоева есть четверо несовершеннолетних детей. В России у подозреваемого в организации теракта была временная регистрация на три месяца, но она истекла.

Рачабализода женат и имеет одного ребенка. Об их судьбе ничего неизвестно.

РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Таджикистана сообщало 28 марта, что допросы родственников обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» продолжались в Душанбе на протяжении несколько дней.

Читайте также:

Симоньян и РДК, триумф колдуна Левина, новый сигнал ИГИЛ: что будет дальше

Боевики из «Крокуса» в «Лефортово»? Можно ли оттуда сбежать

«Им отключили сознание». Террористы из «Крокуса» могли быть чипированы