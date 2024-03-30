Что сейчас происходит в зоне СВО: последние новости сегодня, 30 марта

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Российские военкоры в своих Telegram-каналах сегодня продолжают обсуждать последние новости СВО. Что они писали и к каким выводам пришли? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Удары по энергетике Украины. Могут ли они привести к катастрофе

Военкор Александр Сладков задался вопросом, а может ли Украина, которая столкнулась с разрушением энергетических объектов в ходе ударов, «выскочить» из этой ситуации и всю энергию получать с АЭС.

«Последняя попытка „выскочить“ за счет АЭС закончилась Чернобыльской катастрофой. Есть же такая замечательная вещь, как постоянная времени регулирования, а она у АЭС слишком большая для удержания режима сети. АЭС могут тянуть основную мощность, но регулировочные обязательно при этом должны поддерживаться более быстрыми по регулированию источниками!!! Именно поэтому все попытки украинских властей победить энергозависимость от России за эти годы не увенчались успехами, как и советские проекты переноса бОльшей нагрузки на АЭС и ГЭС, физику не обманешь, инерция системы слишком большая», — объясняет военкор Дмитрий Астрахань.

По его словам, второго Чернобыля ждать на Украине не стоит.

Фото: t.me/s/dsns_telegram

«Так что дело не в тяговых подстанциях. Это я вам как инженер-электромеханик, не как военкор, говорю. Но второго Чернобыля не будет, со времен аварии во всю автоматику жестко зашивают нижний предел постоянного регулирования, чтобы когда в Верховной раде пытаются голосованием менять законы физики, они не могли пустить в разнос турбины. В этом суть устойчивости энергосистемы. В возможности поддерживать режим сети, пусть и при отключении ее участков, не допуская каскадных аварий. Украинская в этом смысле очень устойчивая, потому что изначально строилась вертикально по советскому проекту. Да, еще и самим АЭС постоянно нужна внешняя запитка для обеспечения собственных потребностей. Они без внешнего питания тоже не могут работать», — добавил он.

Александр Сладков добавил к этому объяснению то, что ВС РФ не наносят удары по неатомным объектам энергосистемы, но остающиеся АЭС Украину не спасут.

«Могу привести пример: Запорожская АЭС, мы же ее выключили из-за опасности аварии в связи с перебоями в электроэнергии, идущей от Запорожской ГЭС, и город атомщиков Энергодар, стоящий прямо у атомной станции, одну зиму реально замерзал без света, потом Россия наладила там „маленькие котельные“. И все наладилось. Но Запорожскую АЭС так и не включили. Короче говоря, атака на Белгород многое в энергосистеме Украины поменяет», — добавил Сладков.

Чем сейчас занимаются ВС РФ после взятия Авдеевки. Куда идет наступление

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Бердычи: село примерно на 70% под контролем ВС РФ. Линия фронта постепенно смещается западнее, артиллерия ВС РФ плавно переносит огонь на соседние посадки, постепенно решается проблема с активностью украинской бронетехники. За оставшуюся часть села ценой больших потерь цепляются подразделения 1-го и 2-го батальонов 47-й ОМБр, а также 26-го ОСБ ВСУ. Семеновка: ЛБС (пока что) проходит по границам пруда, серьезных подвижек в обе стороны не наблюдается. Наступила небольшая пауза между боями, но ВСУ постепенно снижают объемы перебрасываемых резервов. Большая часть наспех мобилизованных из 109-й ТрО сгорела в попытках перебросить подкрепления и укрепить истощенные подразделения из 3-й ОШБр и 25 ОВДБр. Ситуацию пытаются спасти задействованием дополнительных подразделений БПЛА, но на земле оборона ВСУ постепенно начинает проседать», — сообщила «Военная хроника».

По информации авторов канала, у Новомихайловки есть продвижение ВС РФ по северному флангу в районе СТ «Машиностроитель».

«ВСУ постепенно оттягиваются на западные окраины и окапываются ближе к Парасковиевке. С бывшего аэродрома сельхозавиации периодически работает кочующий миномет и активно летают FPV-дроны. Первомайское: ВСУ немного отступили на запад, но получили подкрепления и резерв. Этот район один из самых непростых с точки зрения активности БПЛА. Под Первомайском работает сразу пять подразделений беспилотной авиации украинской армии. Одновременно с этим скопить крупные резервы под Карловкой (куда подкрепления приходят с Центральной Украины) не получается. За минимальной активностью на ПВД/ППД сразу следует ракетный удар или прилетают ФАБы с УМПК», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Что сейчас происходит на Запорожском направлении. Как идут бои у Вербового и Работино

Фото: МО РФ Фото: МО РФ

«Северо-западнее Вербового обстановка стабильно напряженная. Работаем по позициям врага дроками, дронами, в ближнем бою стрелковым оружием. Также наша арта работает без остановок, подготавливая для штурма плацдарм десантникам. При штурме очередной позиции на днях был уникальный случай: взяли штурмом опорник, там лежал украинец, думали, мертвый, но без ранений, при осмотре оказалось, что он уснул. Очень удивился, прийдя в себя, что он в плену. ВСУ работают по нам артой, FPV, летают вражеские разведчики, а также дроны-камикадзе по тыловым районам, уничтожая технику. Внимание всем, днем передвигаться по прифронтовым пунктам на удалении от ЛБС до 30 км не стоит. В районе Работино мы работаем артиллерией и дронами, сбросами уничтожаем украинцев в лабиринте окопов. В остальном без изменений», — написал «Дневник Десантника».

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